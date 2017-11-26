القومي لأسر الشهداء يزور مصابي حادث الروضة

برفقة بيت العائلة المصرية





إيمان عوف

قام سيد أبو بيه، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، يرافقه أعضاء لجنة الطوارئ وإدارة الأزمات ووفد من بيت العائلة المصرية، بزيارة مصابي حادث مسجد الروضة بمعهد ناصر ومستشفى دار الشفاء.

واطمأن الوفد على صحة المصابين وتابعوا الحالات العلاجية، حيث استقبل معهد ناصر 16 حالة، منهم طفلان، وتم إجراء 13 عملية جراحية، كما استقبلت مستشفى دار الشفاء 11 مصاباً.

وأكد "أبو بيه" خلال الزيارة على دعم ومساندة الحكومة لأسر الشهداء والمصابين وتمنيات القيادة السياسية بالشفاء العاجل للمصابين.

واستمع "أبو بيه" لعدد من الحالات الذين أكدوا دعمهم الكامل للدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب مشيدين بالخدمة الطبية التي قدمت لهم.

رافق "أبو بيه" خلال الزيارة أعضاء لجنة الطوارئ وإدارة الأزمات والتي ضمت، سيد رمضان ومصطفى أمين، محمود جمال، إبراهيم صوان، أحمد سامي، منصور الليثي، ومن بيت العائلة المصرية الدكتور محمد الأمير ممثلاً عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر والقس أرمينا مكرم، ممثلاً عن الكنيسة المصرية، والدكتورة عايدة نصيف، وعدد من أعضاء بيت العائلة.



