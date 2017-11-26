الصحة: إنشاء 13 وحدة رعاية بأماكن تكدس السكان ببورسعيد

أحمد عماد وزير الصحة

أحمد صبرى



عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان -مساء السبت- اجتماعاً بقيادات الوزارة، بحضور الدكتور على حجازي مساعد الوزير لشئون التأمين الصحي، لبحث تطبيق المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحى الشامل بدءًا بمحافظة بورسعيد، بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.



وتناول الاجتماع مراجعة جاهزية جميع وحدات الرعاية الصحية الأولية الـ 30 بالمحافظة وتجهيزاتها الطبية وغير الطبية كلً على حدة، لمعرفة مدى جاهزيتها مع ربط السكان بها لاستقبال المنظومة الجديدة.



وناقش وزير الصحة والسكان خلال الإجتماع ما تم تنفيذه من تكليفات في الاجتماع الأخير بهيئة التأمين الصحي، بالإضافة إلى مناقشة مدى جاهزية المستشفيات، والتى تعد هي مستوى الرعاية الصحية الثاني والتى تشمل 8 مستشفيات.



ووجه وزير الصحة والسكان بإنشاء 13 وحدة رعاية صحية أولية جديدة في أماكن تكدس السكان بالمحافظة، وتجهيزها بالمستلزمات الطبية وغير الطبية، لتنضم إلى الوحدات الأخرى في المنظومة الجديدة، ليصبحوا جميعاً المستوى الأول لتقديم الخدمة الطبية، كما وجة بتطوير 8 وحدات رعاية صحية أولية.



وراجع وزير الصحة والسكان توزيع الأسر (السكان) على وحدات الرعاية الصحية الأولية طبقاً للمواصفات القياسية العالمية في هذا الشأن، بحيث يكون لكل مجموعة من الأسر وحدة صحية منوطة بالكشف عليهم واللجوء اليها كمستوى أول لتقديم الخدمة الطبية، بالإضافة إلى مراجعة خطة ميكنة المعلومات وربط المستشفيات بالوحدات الصحية.