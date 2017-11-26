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الإسكندرية
مطروح: 353 مليونًا مساهمة المجتمع المدنى بالمشروعات التنموية
الأحد 26 نوفمبر 2017 01:45 م
علاء أبو زيد محافظ مطروح 22
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علاء أبو زيد محافظ مطروح 22
معتز محمود
قال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إن رجال الأعمال بالمحافظة قاموا بتدعيم وتطوير المشروعات الخدمية بنحو 353 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم المحافظة بمساهمات عينية وأجهزة طبية ومعدات خدمية وغيرها، اقتناعاً بأن تهيئة البنية التحتية هو ركيزة أساسية لجذب وإقامة مشروعات استثمارية كبرى.
وأضاف، على هامش مشاركة أبو زيد فى الملتقى الأول للمسئولية المجتمعية فى المحافظات تحت عنوان: دور مجتمع الأعمال فى دعم خطط الحكومة للتنمية تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن مساهمات رجال الاعمال والمجتمع المدنى بمطروح شملت بعض القطاعات الخدمية والتنموية.
وأوضح أن المساهمات فى القطاع الخدمى تضمنت تطوير مصنع تعبئة الغاز بتكلفة 10 ملايين جنيه بجهود المجتمع المدنى للقضاء على مشكلة الغاز بالمحافظة وصولا باحتياطى الغاز لمدة 7 أيام بدلا من يوم واحد والقضاء على أى أزمة نقص غاز مستقبلا وذلك على أحدث النظم المعمول بها فى مصر والشرق الأوسط.
وتابع: دعم مشروع نقل الركاب بـــ45 أتوبيساً جديداً للتيسير على المواطنين، وإعادة تطوير مصنع الوجبة المدرسية والحفاظ على العمالة به طوال العام (لـ120 عاملا وعاملة).
وأشار إلى أنه تم أيضا إطلاق مبادرة "مطروح تحارب الغلاء" بدعم وتعاون رجال الأعمال بمطروح بأكثر من 8 ملايين جنيه لمدة عام كامل، لـ114 سلعة من خلال 17 شركة بمطروح بدعم 30% وعروض من خلال منافذ ثابتة ومتحركة للوصول إلى المواطن المطروحى فى أقصى النجوع والتجمعات الصحراوية.
وأشار إلى أنه تم رفع كفاءة 5 ميادين بمدينة مرسى مطروح بتكلفة 2 مليون جنيه وغيرها من المشروعات الخدمية، ودعم المحافظة بـعدد 2 جليدر وهراس لتمهيد وتسوية الطرق الصحراوية بتكلفة 10,5 مليون جنيه، تم من خلاله فتح طرق ومحاور جديدة بطول 700 كم للقضاء على عزلة العديد من التجمعات الصحراوية التى تبعد أكثر من 50 كم فى عمق الصحراء.
أما فى القطاع التعليمى فقد أشار ابو زيد الى مشاركة رجال الاعمال والمجتمع المدنى فى محافظة مطروح فى إعادة تأهيل عدد "11 " مدارس تعليم عام وعدد2 مدرسة تعليم فنى بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة، كما قامت مؤسسة مصر الخير بالتعاون ومحافظة مطروح بإقامة 95 مدرسة الفصل الواحد.
وتابع : كما أنه من المزمع البدء فى إنشاء مدرستين تجريبيتين للغات تبرع من رجال الأعمال بالمحافظة مع الإقبال الشديد من الأهالى على تلك النوعية من التعليم، الأولى بمدينة مرسي مطروح والثانية بمدينة الضبعة، بالاضافة الى المساهمة فى تطوير مبنى المدينة الجامعية لطلاب مطروح بجامعة الإسكندرية بمليونى ونصف جنيه.
وأضاف محافظ مطروح أنه فى القطاع الإنسانى والطبى فقد ساهم رجال الاعمال والمجتمع المدنى بمطروح فى تم تقديم مساعدات إنسانية وعلاج عدد كبير من المواطنين بمستشفيات خارج مطروح فى بعض التخصصات الطبية النادرة بتكلفة 15 مليون جنيه كلها من خارج الصندوق.
أما فى القطاع الطبى فقد لفت المحافظ الى انه تم دعم رجال الاعمال والمجتمع المدنى بمطروح لمستشفى مطروح العام بعدد (10 ) ماكينات غسيل كُلوى وتطوير قسم الطوارئ والعظام والعناية المركزة بمبلغ 2.5 مليون جنيه وبأشعة مقطعية بتكلفة 11 مليون جنيه، وجارٍ إقامة مركز قلب عالمى على مساحة 16 ألف م2، ومركز للتوحد على مساحة 4آلاف م2 كأول مركز متخصص لعلاج أطفال التوحد فى مصر تحقيقاً لرؤية السيد رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بحالة هؤلاء الأطفال وإنشاء مركز علاج لهم والتيسير على أسرهم.
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