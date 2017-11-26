أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

86.4 مليون دولار صادرات قطاع السيارات

86.4 مليون دولار صادرات قطاع السيارات
86.4 مليون دولار صادرات قطاع السيارات
86.4 مليون دولار صادرات قطاع السيارات

أحمد عوض:

بلغ إجمالى صادرات قطاع السيارات ومكوناتها، نحو 86 مليونا و 464 ألفا و220 دولارا، خلال اﻷشهر الثمانى اﻷولى من 2017، وفقًا ﻷحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب التقرير الذى حصلت "المال" على نسخة منه، فإن إجمالى المركبات التى تم تصديرها خلال تلك الفترة، ما يقرب من 693 وحدة بقيمة 69 مليونا و 466 آلاف و 436 دولار، لتستحوذ على %80.3 من إجمالى حجم صادرات القطاع ؛ فيما يقدر إجمالى صادرات مكونات السيارات بـ 16 مليونا و997 ألفا و 784 دولارا.

وتصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول المستوردة من قطاع السيارات ومكوناتها، بقيمة 21.3 مليون دولار، لتستحوذ على %24.7 من إجمالى صادرات القطاع، وجاءت النيجر فى المرتبة الثانية، بحصة %9.3 مسجلة قيمة تصديرية 8 ملايين دولار، تبعتها الإمارات بقيمة 6.7 مليون دولار.

وجاءت "الكاميرون" فى المرتبة الرابعة، بقيمة 6.5 مليون دولار، تليها "السعودية" بـ  5.6 مليون، فيما بلغ إجمالى صادرات قطاع السيارات لفرنسا نحو 5 ملايين دولار.

واحتلت الصين المرتبة الثلاثين بقائمة الدول المستوردة من مكونات السيارات، بنحو 161 ألفا و 879 دولارا، فيما جاءت "السويد" فى المرتبة اﻷخيرة، بنحو 57 دولارا.

وعلى صعيد واردات السيارات؛ تم استيراد 136 ألفا و527 وحدة من "سيارات الركوب، والنقل، والشاحنات"؛ بقيمة 1.1 مليار دولار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017.

وتوقع على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية، زيادة حجم صادرات قطاع السيارات ومكوناتها، خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع زيادة الفرص التنافسية للمنتجات المصرية باﻷسواق العالمية فى ظل انخفاض قيمة العملة المحلية، موضحًا أن أداء صادرات قطاع اﻷتوبيسات تشهد نموًا داخل اﻷسواق الأوروبية.

وطالب بتكثيف الدورات التدريبية، للقائمين على تسويق منتجات  شركات الصناعات المغذية للسيارات، بهدف رفع قدراتهم التسويقية التى تتماشى مع الخطط التسويقية العالمية، ولاسيما فى اﻷسواق الواعدة. من جانبه، طالب يحيى كمال الدين، مدير التسويق فى مجموعة الدهشان للصناعات المغذية للسيارات، بزيادة نشاط الممثلين التجاريين بالسفارات المصرية بالخارج، عبر فتح قنوات اتصال مع عدد من ممثلى مصانع السيارات العالمية؛ بهدف تغذية خطوط إنتاجها بالمنتجات المصرية؛ اﻷمر الذى سيعزز من حجم صادرات القطاع.

ويوضح الجدول التالي، قائمة الدول المستوردة من قطاع السيارات ومكوناتها خلال الشهور الثمانى اﻷولى من 2017:

الترتيب

الدولة

حجم الصادرات

1

المملكة المتحدة

21.365.538

2

النيجر

8.051.111

3

الإمارات

6.761.863

4

الكاميرون

6.529.450

5

السعودية

5.682.174

6

فرنسا

5.034.459

7

مالطا

4.519.264

8

الكونغو

4.343.384

9

قطر

4.082.921

10

ألمانيا

3.198.818

11

كوت ديفوار

2.899.402

12

البرتغال

2.311.465

13

اليابان

1.617.357

14

بنين

1.476.962

15

نيجيريا

1.159.095

16

التشيك

1.115.725

17

أثيوبيا

1.064.012

18

فلسطين

789.445

19

التشيك

648732

20

الكويت

492.012

21

جنوب أفريقيا

428.677

22

مالى

403.395

23

سلوفينيا

349.087

24

الولايات المتحدة الأمريكية

315.245

25

إيطاليا

241.256

26

الأردن

233.674

27

هولندا

198.033

28

رواندا

196.000

29

الصومال

191.796

30

الصين

161.879

31

تونس

143.430

32

سوريا

90.429

33

بولندا

92.937

34

فيتنام

55.556

35

روسيا الاتحادية

45.947

36

ألبانيا

43.944

37

كوبا

31.586

38

عمان

19.485

39

العراق

17.327

40

كينيا

14.000

41

السودان

13.455

42

ليبيا

13.294

43

موريتانيا

7.559

44

أستراليا

7.440

45

النمسا

2.296

46

لبنان

1.416

47

فنلندا

898

48

كازاخستان

527

49

ايران

339

50

الصرب

67

51

السويد

57

اﻷجمالى

51 دولة

86.464.220

     إعداد - المال                                                  القيمة: بالدولار



المنصور للسيارات أسعار السيارات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا