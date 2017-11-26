86.4 مليون دولار صادرات قطاع السيارات

الترتيب
الدولة
حجم الصادرات
1
المملكة المتحدة
21.365.538
2
النيجر
8.051.111
3
الإمارات
6.761.863
4
الكاميرون
6.529.450
5
السعودية
5.682.174
6
فرنسا
5.034.459
7
مالطا
4.519.264
8
الكونغو
4.343.384
9
قطر
4.082.921
10
ألمانيا
3.198.818
11
كوت ديفوار
2.899.402
12
البرتغال
2.311.465
13
اليابان
1.617.357
14
بنين
1.476.962
15
نيجيريا
1.159.095
16
التشيك
1.115.725
17
أثيوبيا
1.064.012
18
فلسطين
789.445
19
648732
20
الكويت
492.012
21
جنوب أفريقيا
428.677
22
مالى
403.395
23
سلوفينيا
349.087
24
الولايات المتحدة الأمريكية
315.245
25
إيطاليا
241.256
26
الأردن
233.674
27
هولندا
198.033
28
رواندا
196.000
29
الصومال
191.796
30
الصين
161.879
31
تونس
143.430
32
سوريا
90.429
33
بولندا
92.937
34
فيتنام
55.556
35
روسيا الاتحادية
45.947
36
ألبانيا
43.944
37
كوبا
31.586
38
عمان
19.485
39
العراق
17.327
40
كينيا
14.000
41
السودان
13.455
42
ليبيا
13.294
43
موريتانيا
7.559
44
أستراليا
7.440
45
النمسا
2.296
46
لبنان
1.416
47
فنلندا
898
48
كازاخستان
527
49
ايران
339
50
الصرب
67
51
السويد
57
اﻷجمالى
51 دولة
86.464.220
إعداد - المال القيمة: بالدولار