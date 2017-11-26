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اقتصاد وأسواق
تشغيل 3 مصانع لتدوير القمامة بالبحيرة
الأحد 26 نوفمبر 2017 01:26 م
القمامة
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القمامة
معتز محمود:
قالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إنه تم إنشاء وتشغيل 3 مصانع لتدوير القمامة، بما يساهم فى نظافة المحافظة بالكامل.
وأضافت فى كلمتها صباح اليوم بالملتقى الأول حول "دور مجتمع الأعمال فى دعم خطط الحكومة للتنمية"، أن المصانع الثلاثة موزعة على منطقة حوش عيسى، وتم استلام معداته من وزارة الإنتاج الحربى.
والمصنع الثانى فى أدكو، وتم إنشاءه بمشاركة شركتى أبوقير للأسمدة، والإسكندرية للأسمدة بتكلفة ١٥ مليون جنيه، والمصنع الثالث يقع فى كوم حمادة، وكان متوقف عن العمل منذ فترة طويلة.
اقتصاد وأسواق
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