الإجراءات البنكية وندرة العمالة قيود تكبل تصدير المقاولات

قطاع المقاولات

بدور إبراهيم:



عمدت العديد من الدول فى السنوات الأخيرة إلى تصدير المقاولات وتحفيز الشركات المحلية على العمل بالخارج، والتنافس على تنفيذ المشروعات الكبرى، باعتبار أن تلك الآلية إحدى الموارد التى توفر النقد والعملة الصعبة، إضافة إلى دورها فى رفع كفاءات الشركات وثقل خبراتها مع توظيف الملايين من العمالة.



واحتلت شركات المقاولات المصرية فى العهود السابقة مكانة كبرى بين شركات المقاولات بالدول المختلفة، إلا أن هناك العديد من العوامل التى أسهمت فى تجحيم عمل الشركات المصرية بالخارج، والتى يطالب المتعاملون بالقطاع بحلها فى المرحلة الحالية.



وعدد المتعاملون تلك التحديات بالإجراءات البنكية والرسوم المرتفعة، إضافة إلى ندرة التخصصات الموجودة بالخارج مع الحاجة إلى العمالة المدربة.



قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الفترة الحالية تتطلب إعادة النظر فى العديد من التشريعات والقوانين لدفع آلية تصدير المقاولات المصرية للخارج وفتح المجال أمام الشركات؛ للتوسع وتنفيذ مشروعات بالدول العربية والإفريقية واستعادة دور وريادة شركات المقاولات المصرية فى الخارج.



وأضاف أن عمل الشركات فى الخارج يحقق العديد من المزايا، منها الاستعانة بعدد كبير من العمالة المصرية واكتساب خبرات متنوعة تلاءم التغيرات السريعة والمتلاحقة فى سوق الإنشاءات عالميا.



وأشار عبد العزيز إلى أهمية تفعيل دور البنوك فى ذلك الصدد وتغيير آلية التعامل مع شركات المقاولات، إذ تضع العديد من العراقيل التى تحد من عملها بالخارج منها اشتراط تغطية خطابات الضمان للمشروعات الخارجية بنسبة %100 و%120، ما يمثل عائقا أمامها، خاصة حال تشدد البنوك فى التغطية بالعملة الأجنبية، ما يحمل الشركات أعباء مالية كبرى، ويقصر عملية المشاركة بمشروعات فى الخارج على عدد محدود من الشركات، والتى تمتلك ملاءات مالية وسيولة كبيرة.



وشدد على ضرورة الاستعانة بتجارب العديد من الدول التى حققت طفرة فى مجال تصدير المقاولات فى الآونة الأخيرة، ومنها تركيا والتى دعمت بنوكها تلك الآلية، بما انعكس إيجابا على القطاع وأسهم فى ظهور كيانات وشركات جديدة، لافتا إلى ضرورة إدخال تعديلات تشريعية أيضا تحد من ارتفاع رسوم التوثيق فى الشهر العقارى فى تلك الحالات.



وأضاف أن تنشيط آلية تصدير المقاولات ستسهم فى دخول المزيد من موارد النقد والعملة الأجنبية إلى الداخل والتى تتفوق عن المصادر التى يتم تحقيقها من السياحة.



وشدد المهندس حسن درة، رئيس مجلس إدارة مجموعة درة للإنشاءات على ضرورة إعادة النظر فى نسب تغطية خطابات الضمان للمشروعات الداخلية والخارجية، خاصة مع مشكلات نقص السيولة التى تعانى منها الشركات فى الآونة الأخيرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية عقب تعويم الجنيه، والتى أسهمت فى تخارج عدد من الشركات وتأثر معدلات الإنجاز ببعض المشروعات القائمة.



وقال إن الشركات تصطدم بالإجراءات البنكية المتشددة مما يقلل فرص المنافسة والتقدم للمشروعات، خاصة للشركات المتوسطة، مشيرا إلى أهمية مساندة جميع العاملين بقطاع المقاولات مع حركة التنمية والتعمير المستهدفة من الدولة وطرح مشروعات كبرى تتطلب سرعة فى التنفيذ واتباع أعلى معايير الجودة.



وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنا ملحوظا فى الاهتمام برفع كفاءات وخبرات العمالة المصرية من خلال مراكز التدريب المتطورة التى أسستها بعض الجهات والشركات الكبرى، بما ينعكس إيجابا على القطاع ويتيح المنافسة فى المشروعات الخارجية أيضا.



وأوضح أن الشركات عانت فى سنوات ماضية من ندرة العمالة الماهرة وضعف الكفاءات بما يؤثر على الجودة وصعوبة التقدم لتنفيذ مشروعات بالخارج وفقا للمعايير المطلوبة والمحددة من جهات الإسناد المختلفة.



وأكد المهندس أحمد عفيفى، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى، أن البنوك والمؤسسات المصرفية لا تدعم الشركات فى تصدير المقاولات والمنافسة فى المشروعات الخارجية، ما أسهم فى تراجع عدد الشركات العاملة بالخارج، والتى كانت تعد مشاركا رئيسيا فى أغلب مشروعات التنمية التى تم تنفيذها خارجيا، مشيرا إلى أن الاتحاد المصرى لمقاولى البناء يناقش حاليا العديد من الأفكار والمقترحات الخاصة بتنظيم آلية عمل شركات المقاولات بالخارج، وكيفية تحفيزها نحو المنافسة على المشروعات الخارجية بالتنسيق مع عدد من البنوك والمؤسسات للخروج بآليات متكاملة.



وأوضح عفيفى أنه لابد من الاهتمام بمنظومة رفع كفاءات العمالة بصورة دورية، وتصدير المقاولات يعنى تصدير خدمة لأسواق تتطلب احتياجات معينة وأعمال تنفذ بأساليب متطورة، مشيرا إلى أن دفع التصدير سيسهم فى تشغيل أعداد أكبر من العمالة مع زيادة حجم المشروعات المطروحة بالداخل ووجود فرص استثمار بالخارج.



وأشار إلى ضرورة الترويج لتلك الآلية فى وسائل الإعلام؛ لتعريف شركات المقاولات بها ودفعها نحو الاستعداد ورفع كفاءتها وخبراتها بما يتناسب مع متغيرات سوق الإنشاءات، مع تفعيل دور العديد من الجهات من حيث التعرف ومتابعة الفرص الاستثمارية بالدول الخارجية، ولابد من وضع تأهيل السوق فى المرحلة الحالية للانطلاق نحو تصدير المقاولات؛ لأن الدراسات تستغرق فترة زمنية طويلة، ولكن لابد منها لضمان إنجاح تطبيق الآلية وتحقيق المستهدف منها.



وقال المهندس أشرف عبد الحكم، المدير العام لشركة كونشتركشن آند ديزاين "كونستك"، إن فكرة تصدير المقاولات للخارج مطلوبة لإدخال مصادر النقد الأجنبى إلى مصر مع فتح مجالات جديدة أمام الشركات المحلية تضيف إلى قدراتها وخبراتها التنافسية، إلا أن هناك عددا من التخصصات المطلوبة بشدة فى الخارج يندر تواجدها فى مصر، مما يتطلب العمل نحو تطوير الكفاءات والتدريب على التخصصات النادرة ومنها الأشغال العامة.



وأشار إلى ضرورة النظر فى التحديات التى تواجه شركات المقاولات فى العمل خارجيا والقيود المحددة على ذلك النشاط، وأهمها ارتفاع رسوم التوثيق، وتتمثل فى إلزام الشركات بدفع نصف فى المئة من آخر 3 ميزاينات معتمدة مع تغطية خطابات الضمان للمشروعات الخارجية بنسبة %100، إضافة إلى مخاطر نقل العمالة للخارج بما يحمل الشركات العديد من الأعباء حال رغبتها فى العمل بالخارج.



ولفت إلى ضرورة دعم الدولة لآلية تصدير المقاولات من خلال تقليل الرسوم وجعل نسبة تغطية الخطابات مماثلة للمشروعات الداخلية بين 15 إلى %25 من قيمة المشروع، مشيرا إلى أن هناك مشروعات كبرى يتم تنفيذها حاليا فى الدول العربية والإفريقية وتبحث جديا عن شركات مقاولات وعمالة.



وأضاف أن الشركات المصرية استطاعت فى السنوات الماضية اكتساب ثقة تلك الدول من خال خبراتها وكفاءاتها، بما يزيد فرص منافستها فى الخارج حال تذليل العقبات والتحديات التى تواجه الشركات مع خلق كيانات جديدة من الشركات العاملة فى المجالات التخصصية المطلوبة بالخارج، والتى ستمثل إضافة أيضا للسوق المصرية على الأجل الطويل.



وشدد المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، على أن شركات المقاولات تواجه العديد من التحديات التى تضعف فرصها فى المنافسة نحو تصدير مهنتها رغم الإمكانات الفنية والخبرات التى تمتلكها الشريحة الكبرى من تلك الشركات، والتى استطاعت تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى خلال السنوات الماضية.



وأشار إلى دعم الدول لشركاتها للعمل بالخارج، وعلى سبيل المثال الشركات الصينية التى أصبحت تعمل جديا على ملف تصدير قطاع المقاولات والمنافسة على الدخول فى تنفيذ مشروعات تنموية فى العديد من الدول.



وأوضح أن تلك الشركات تتسم بميزات نسبية عن الشركات المصرية، وهى الدعم السياسى والمعنوى من بلادها، إضافة إلى الدعم الاقتصادى من البنوك الصينية، والتى توفر وتسهل كافة الاحتياجات المالية والإجراءات لإتاحة فرص للمنافسة على المشروعات الخارجية وتنفيذها وفقا لخطة البلاد.



ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالمهارات والجودة فإنها واحدة من بين الشركات الصينية والمصرية بل تتفوق المصرية نتيجة الخبرات التى اكتسبتها طوال السنوات الماضية.



وأشار إلى أن شركات المقاولات المصرية تستنفذ %25 من طاقتها فى علاج التحديات التى نتجت عن المشكلات المتراكمة التى شهدتها السوق فى السنوات الماضية بدءا من ثورتى 2011 و2013 مرورا بالتغيرات الاقتصادية التى نتجت عن ارتفاع الدولار والتعويم وتعنت الجهات الجهات الإدارية فى تطبيق التسهيلات والمدد الإضافية الممنوحة من الدولة للشركات بما أسهم فى انكماش الخطط التوسعية للشركات وصعوبة القدرة على المنافسة خارجيا.



ولفت إلى أن حجم الأعمال الضخم المطروح حاليا فى السوق المصرية يقلل رغبات بعض الشركات فى العمل خارجيا، مشيرا إلى ضرورة حل المشكلات التى تعوق مهنة تصدير المقاولات مع دورها فى جلب العملة الصعبة إلى البلاد ورفع كفاءات الشركات.

