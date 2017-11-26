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اقتصاد وأسواق
التعويم يكبح الاستهلاك.. والتجار يراهنون على زيادة دخول المصريين
الأحد 26 نوفمبر 2017 01:04 م
انخفض السعر الرسمي للجنيه إلى النصف منذ التعويم
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انخفض السعر الرسمي للجنيه إلى النصف منذ التعويم
دعاء حسني:
خلف تعويم الجنيه بعد مرور عام كامل على تطبيقه، متغيرات كثيرة على الواردات المصرية، وتدابير المستوردين لاحتياجاتهم من الدولار.
ورصدت «المال» عبر هذا التقرير التغير الذى خلفه التعويم، فضلا عن رصد ترجيحات المستوردين، بشأن اتجاه سعر الدولار خلال عام 2018، وأسعار الوارادات من السلع.
قال طارق عطية، أحد مستوردى الأجهزة الكهربائية المنزلية، الذى يرأس شركة ماكس للاستيراد والتوكيلات التجارية، إن الترجيحات تدور حول استمرار سعر تداول الدولار خلال 2018، عند مستوياته المرتفعة الحالية، التى تدور حول 17.7 جنيه، والأمل فى زيادة دخول المصريين خلال العام المقبل، لتحسين القوة الشرائية التى تقلصت بقوة خلال العام الجارى.
يرى عطية، أن الأثر السلبى الأكبر، الذى خلفه التعويم على المستوردين، تمثل فى تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، لزيادة الأعباء عقب الارتفاعات التى طالت أسعار السلع، التى لم يواكبها زيادة فى دخول المصريين ليعم الكساد الأسواق.
أكد عطية أن انتهاء قوائم انتظار المستوردين لتدبير الدولار من البنوك، مدللا على حديثه قائلاً: «دبرت قيمة صفقة استيرادية خلال أيام معدودة لشحنتى رسائل أدوات منزلية وأجهزة كهربائية، تجاوزت قيمتهم 100 ألف دولار، خلال أيام من بنك مصرف أبو ظبى الإسلامى، خلال نهاية أكتوبر ومطلع نوفمبر الجارى، وفقاً لسعر التداول المتعارف عليه فى البنوك حالياً».
يتابع: «مر المستوردون بفترة من المعاناة، عقب صدور قرار التعويم فى نوفمبر من العام الماضى، حتى هدوء الإضرابات بالأسواق، التى أعقبت تطبيق القرار، التى استمرت حتى قرابة منتصف العام الجارى، وشهدت تلك الفترة تآكل رأس مال العاملين فى النشاط، وخروج بعضهم من مجال الاستيراد، لا سيما ذوى رؤوس الأموال الصغيرة، وتقلصت القدرات الاستيرادية، بسبب التراجع الكبير الذى شهده سعر الجنيه، وتراجع قيمته أمام الدولار من 12 جنيهًا فى السوق الموازية، قبل التعويم لقرابة 18 جنيهاً رسمياً فى البنوك عقب التعويم، فضلا عن ما سببه ارتفاع الدولار الجمركى الذى كان مستقر قبل التعويم عند 8.8 جنيه، ليقفز إلى 16 جنيهاً حالياً من أعباء على المستوردين، ما رفع أسعار الواردات، وتقلصت القدرات الشرائية للمستهلكين».
يضيف، أنه خلال فترة الـ6 أشهر الأولى التى أعقبت التعويم، كانت هناك حالة من عدم وضوح الرؤية بالسوق ككل، ولم تمتلك البنوك المقدرة على تدبير احتياجات المستوردين من الدولار، ما كان يضطر معه المستورد للجوء إلى السوق الموازية وأساليب مختلفة للحصول على العملة الخضراء، لكن الوضع بدأ فى التغيير لتشهد عملية تدبير البنوك، لاحتياجات المستوردين من الدولار طفرة، لتنتهى أزمة قوائم الانتظار التى كانت تمتد لتشمل مشتريات الحكومية من السلع الأساسية، وباتت البنوك تتنافس فيما بينها لتدبير الدولار المستوردين، دون النظر لكونها سلع أساسية من عدمه، وعاودت البنوك عرض خدماتها على المستوردين لتدبير الدولار عقب تجاوز رقم الاحتياطى النقدى لحاجز 30 مليار دولار».
يشار إلى أن احتياطى النقدى الأجنبى المصرى ارتفع ليسجل 36.703 مليار دولار نهاية أكتوبر، مقابل 19.041 مليار دولار، سجلها أكتوبر من العام الماضى، بحسب لإحصاءات البنك المركزى المصرى.
يؤكد عطية أن سعر شراء الدولار من البنوك أعلى حالياً، بفارق عن سعر السوق الموازية، إلا أن العديد من المستوردين يعتمدون على البنوك، فى ظل قلة المخاطر وضمان اعتماد البنك، لكل قيمة الاعتماد المستندى، فى ظل قيود تضعها البنوك حول الحد الأقصى لإيداع الدولار بين 10 آلاف دولار يومياً، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهرياً، حال دبر المستورد احتياجاته من العملة الخضراء من الصرافات، وتتلاشى تلك القيود حال دبر المستورد الدولار من البنوك.
لفت إلى أن بعض المستوردين ممن تقل قيمة شحنتهم المستوردة عن 50 ألف دولار، يفضلوا اللجوء إلى السوق الموازية، للاستفادة من فارق السعر لصالح الصرافات، وإن تحملوا بعض المخاطر.
يشار إلى أن حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات، التى تعمل فى مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط، بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع، وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب.
يقول أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقاً، إن أبرز المؤشرات بعد مرور عام على تحرير سعر الصرف، هو تقلص الواردات.
ويؤكد شيحة: «الفارق بين سعر تداول الدولار بين البنوك والسوق الموازية تقلص، يكاد لا يذكر فالفارق، يدور بين 5 و10 قروش، وهذا لا يعنى انتهاء السوق السوداء لكنها انتقلت من الصرافات إلى البنوك، وإذا ما قارنا بين سعر تداول الدولار فى السوق الموازية قبل التعويم وبعده، نجد أن الدولار يقترب حاليا من 17.7 جنيه، فى البنوك، ما لا يختلف كثيراً عن سعر تداوله فى الصرافات قبل التعويم، الذى وصل لقرابة 18 جنيهًا، مؤكدًا أن الأزمة لا زالت مستمرة، وسعر تداول الدولار أمام الجنيه، رغم استقراره، إلا أنه عند مستويات مرتفعة.
يرى شيحة، أن 2018 لن يشهد تغيرا فى سعر تداول الدولار أمام الجنيه، لا سيما أن السياسات لا زالت مستمرة دون تغير، وعلى صعيد مستويات أسعار السلع الواردة، فهى الأخرى تستقر عند مستوياتها المرتفعة التى شهدتها عقب التعويم التى ارتفعت بين 150 و%200، كما تظل السلع التى اختفى بعضها من الأسواق، منها لعب الأطفال، وأدوات التجميل، على سبيل المثال؛ على حالها بسبب عدم تغيير القرارات المقيدة لاستيرادها، بالأخص قرار 43 الذى يلزم المصدر، لتلك السلع للسوق المصرية بقيده فى سجل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، القرار الذى تجد معه المصانع الخارجية صعوبة فى التسجيل فيه وبالتالى تتقلص الواردات.
يؤكد شيحة، أن ظاهرة قوائم انتظار تدبير الدولار التى سبقت قرار التعويم انتهت، لافتاً إلى أن البنوك تدبر حالياً للمستوردين دون اشتراط أن يكون مستوردًا للسلع الأساسية أو غيرها.
ربط رئيس شعبة المستوردين سابقاً بالغرفة التجارية بالقاهرة، بين مقدرة البنوك على توفير الدولار للمستوردين دون اضطرارهم لقوائم انتظار وبين تراجع حجم الواردات.
شهدت الواردات المصرية تراجعاً بنسبة %19.8 خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، لتصل إلى 39.87 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، التى بلغت فيها 49.74 مليار دولار، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
يؤكد عماد قناوى، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن البنوك تدبر احتياجات المستوردين من الدولار، دون قيود حالياً، بقيمة تعادل الوارد فى الاعتماد المستندى، للسلع الأساسية وغير الأساسية، شرط أن يوفر المستورد كامل قيمة الشحنة، من خلال البنك وليس السوق الموازية، وإلا يعامل وفقاً للحد الأقصى للإيداع.
يوضح، أن أبرز الاختلافات بين وضعى الأسواق قبل وبعد التعويم، أن البنوك كانت قبل التعويم لا تدبر سوى احتياجات المستوردين للسلع الأساسية، بسبب قلة الدولار لديها، وبعد التعويم بعام فإنها تدبر الدولار دون اشتراط لسلع محددة، أو كميات.
أما أبرز الآثار السلبية على الأسواق، تغيير نمط الاستهلاك واتجاه المستهلك لشراء للأساسيات فقط، بسبب ارتفاع الأسعار، وهو أحد أسباب تقلص حجم الواردات.
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