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بورصة وشركات
المصرية البريطانية تؤسس مصنعا باستثمارات 200 مليون جنيه
الأحد 26 نوفمبر 2017 12:54 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
بدأت الشركة المصرية البريطانية للكيماويات فى تأسيس مصنع جديد، لإنتاج المواد الكيماوية المستخدمة فى صناعة مستحضرات التجميل، والشامبوهات، والعناية بالبشرة، على مساحة 5 آلاف متر بمدينة 6 أكتوبر، باستثمارات تصل إلى 200 مليون جنيه.
أكد أحمد عبدالحى، المدير التنفيذى ونائب المدير العام، أن شركته أعدت خطة توسعية خلال الفترة المقبلة، تتمثل فى زيادة حجم الصادرات، للاستفادة من قرار تحرير سعر الصرف، وإعداد أبحاث لخامات لاستخدامها فى صناعة مستحضرات التجميل.
أوضح عبدالحى فى حوار لـ»المال«، أن قسم البحوث يعكف حالياً على دراسة بعض الخامات لاإستخراج المواد الكيماوية المستخدمة فى مستحضرات التجميل، والشامبوهات، والعناية البشرة، وأبحاث أخرى تتعلق بـ»البتروكيميكال« والبلاستيك.
أشار إلى أن تدشين المصنع على امتداد المصنع الحالى بمدينة 6 أكتوبر لإنتاج هذه المستحضرات، باستثمارات تصل إلى 200 مليون جنيه، موضحا أنه تعاقد على ماكينات فلترة من الصين، التى تعتمد عليها التوسعات بقيمة 5.2 مليون دولار.
لفت إلى أن عدد العاملين بالشركة 300 موظف بشكل مباشر، فضلا عن أكثر من 2000 بشكل غير مباشر، موضحا أن حجم الاستثمارات الحالى 400 مليون جنيه، هى شركة فردية عائلية، يتوزع هيكل ملكيتها بين حمدى منتصر، وياسر مرسى، وفى طريقها إلى التحويل إلى شركة مساهمة مطلع العام المقبل.
أشار إلى أن الشركة توجه بين 55% إلى 60% من إنتاجها إلى السوق المحلية، وتصدير الكمية المتبقية، ومن أبرز الدول التى تصدر إليها، السعودية، والمغرب، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وسوريا، والأردن، والسودان، والجزائر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وروسيا، وبيلاروسيا، وتسعد لفتح أسواق تصديرية جديدة بدول أستراليا ونيوزيلندا.
أضاف أن شركته حققت 4 ملايين دولار صادرات خلال 2016، ومن المقرر أن يتضاعف إلى 5 ملايين دولار، نهاية العام الحالى، وتستهدف 7 ملايين دولار نهاية العام المقبل.
لفت إلى أن أبرز عملاء المصرية البريطانية للكيماويات، شركة هينكل المالكة لعلامات بريل وبرسيل وفا، وشركة بروكتر آند جامبل المالكة لعلامات »حفاضات بامبرز، وشامبوهات بانتى،ن وبرت بلس، وهيد آن شولدرز، ومسحوق إريال.
أوضح أن شركته تتعامل مع 30 شركة تعمل فى مجال صناعة البويات، منها سايبس، وباكين، وشركات السيراميك، مثل رويال، والأمير، وألفا وآرت، وجميع شركات الغزل والنسيج والسجاد، منها النساجون الشرقيون، وشركات المنظفات الصناعية.
لفت إلى أن حجم الإنتاج السنوى ما بين 20 و25 ألف طن، مرتفعا من 11 ألف طن فى 2011، ومن المقرر أن يرتفع إلى 45 إلى 50 ألف طن العام المقبل.
تأسست شركة المصرية البريطانية للكيماويات 1988، حاصلة على شهادات الأيزو 9001، و14001، و18001، و17025، وبدأت الإنتاج 1992، وتطورت لإدخال مادة «البولمرز» التى تدخل فى أساسيات صناعة البويات، والمنظفات، والبترول، وتكرير المياه.
تعتمد الشركة على تصنيع الكيماويات عبر الأبحاث العلمية، الصادرة عن براءات اختراع، وتضم الشركة 5 معامل للأبحاث والتطوير، وفريق من العلماء الشباب، وتمتلك الشركة مصنعين فى مدينة 6 أكتوبر الأول على مساحة 12 ألف متر، والآخر على مساحة 6.5 الف متر، ومخازن خارجية.
أشار إلى أن العالم ينمو فى مجالات الصناعات غير التقليدية، ومصر دخلت هذا المجال متأخرة، لكن حجم الإنجازات فية حقق طفرات ومعدلات نمو عالية، موضحا أن هذا المجال يوفر للشركات الصناعية احتياجاتها، وعلى هذا الأساس دعم هذا المجال بالشكل المطلوب، يؤدى إلى انخفاض حصيلة الاستيراد من المواد الخام للشركات التى تصنع المنتج النهائى، واستبدالها بالبديل المحلى.
ذكر أن هذا المجال من شأنه تقليل الإنفاق الخارجى، لاستيراد تلك الخامات الكيماوية، واستبدالها بما تنتجة الشركات الوطنية، ما يقلل الاحتياج، والإنفاق للعملات الأجنبية، ما يخفف العبء على الدولة، لتوفير تلك العملات، فضلا عن زيادة العوائد من العملات، نتيجة عمليات التصدير التى تنمو بشكل متطرد لتلك الصناعة.
أشار إلى أن سعر تلك المواد الكيماوية بكل مستويات جودتها، التى تضاهى المستوردة، أقل من مثيلاتها التى كانت تستورد، بالتالى نهضة تلك الصناعة يؤدى إلى خفض تكاليف الإنتاج، والمساهمة فى تقليل أسعار المنتجات النهائية المصنعة، ما يخفف العبء على المواطن، ويقلل آثار التضخم على الاقتصاد.
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