الجبلى: 4 مليارات دولار صادرات متوقعة لقطاع الكيماويات

شريف الجبلى



سمر السيد:



قال شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، إن الصناعات الكيماوية تعتبر من القطاعات الأساسية التى تسهم فى نمو الاقتصاد المصرى، متوقعاً تسجيل صادرات القطاع بنهاية العام الحالى نحو 4 مليارات دولار، مقابل 3.3 مليار نفس الفترة من العام الماضى.



وأضاف فى كلمته بفعاليات الندوة التى نظمتها الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة صباح اليوم حول صناعة الكيماويات في مصر و استخدام التقنيات و التطبيقات الحديثة لتطويرها و الفرص التصديرية، بمناسبة معرض "أكيماACHEMA " الذي يقام في مدينة فرانكفورت الألمانية فى الفترة ما بين 11 إلى 15 يونيو 2018، أن الغرفة تتكون من 6 أقسام بها 1160 عضو منها 400 عضو لقطاع الورق وهناك 600 عضو بمجال الأسمدة، كما تم استحداث قسم جديد خاص لإعادة التدوير.



وأضاف أن هناك مشروعات جديدة تم الإعلان عنها فى مجالى البترو كيماويات والأسمدة كما أن هناك مشروعات أخرى قادمة أحدها فى قطاع الفوسفات للقوات المسلحة وسيتم افتتاحه فى يونيو 2018، ومصنعاً فى أسوان سيبدأ خلال سنتين، مشيراً إلى أن ما يعزز من فرص نمو القطاع هو أن الغاز الطبيعى الجديد سيدخل الصناعة فى 2018.



ولفت إلى أنه تم البدء فى الصناعات الكيماوية محلياً فى عام 1940، وتم تطويرها فى الخمسينات، وقد أثبت المهندسين المصريين أنهم ذات كفاءة عالية، مشيراً إلى أن اليوم نصدر العمالة للمنطقة المجاورة نظراً لكفاءتها، مؤكداً على أهمية استغلال الاتفاقات المبرمة بين مصر والشركاء العرب وأمريكا اللاتينية كأداة فى تطوير القطاع.



وأضاف أن صناعة الزجاج يعتبر قطاع هام وله مستقبل كبير ولذا يجب التطلع إليه فى مصر فى السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن هناك عدة مشاريع قائمة فيه غير أن هناك مشاكل قائمة فيه تتعلق بتوافر الغاز لكنها ستحل.



ولفت إلى أهمية التركيز على مجال سماد الفوسفات بدلاً من استيراده وبكميات تبلغ سنوياً نحو 1.8 مليون طن، مؤكداً أن الفوسفات لديه أكثر من فرصة للنمو، ولفت إلى أن وزارة البترول والشركات العاملة بالقطاع لديها خطة لفترة 20 عاما لتطوير قطاع البتروكيماويات.



وأضاف أن انخفاض قيمة الجنيه بعد قرار التعويم يصب فى صالح زيادة نسب المكونات المحلية فى كافة المنتجات ويجعلها أكثر تنافسية بجميع أسواق العالم.