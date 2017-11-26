الدولار يستقر بالبنوك.. و17.66 جنيه أعلى سعر للشراء

الدولار 13

هبة حامد



استقر الدولار في التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.66 جنيه.



وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر الدولار عند 17.62 جنيه للشراء، و17.72 للبيع، وارتفع في بنك الإمارات دبي الوطني قرشاً واحدًا، ليسجل 17.66 جنيه للشراء، و17.76 للبيع.



واستقر سعر الدولار في بنك HSBC عند 17.65 جنيه للشراء، و17.75 للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 للبيع.



وسجل في بنك القاهرة 17.62 جنيه للشراء، و17.72 للبيع، بينما استقر في البنك الأهلي المصري عند 17.61 جنيه للشراء، و17.71 للبيع.



وارتفع الدولار في بنك مصر إلى 17.63 جنيه للشراء، و17.73 للبيع، وفي بنك الإسكندرية استقر عند 17.62 جنيه للشراء، و17.72 للبيع.



وبنك الأهلي الكويتي "بيريوس" استقر عند 17.65 جنيه للشراء، و17.75 للبيع.



وفي بنك كريدي أجريكول استقر سعر الدولار عند 17.66 جنيه للشراء، و17.76 للبيع.