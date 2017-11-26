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نقل وملاحة
2920 راكبا بموانئ البحر الأحمر اليوم
الأحد 26 نوفمبر 2017 11:55 ص
نشاط بموانئ البحر الأحمر ووصول وسفر 1152 سائحًا
أخر الأخبار
نشاط بموانئ البحر الأحمر ووصول وسفر 1152 سائحًا
نادية صابر
صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة السفينة ISLANDER وعلى متنها 26 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، و3 سفن أخرى، هى: عمان، والرياض، وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 526 راكبا و131 شاحنة بضائع و43 سيارة.
بينما شهد الميناء أمس استقبال 3 سفن، هى: أمانة، والحرية، وإلنوى إكسبريس، وعلى متنها 386 راكبا و123 شاحنة بضائع و13 سيارة، فيما غادرت السفينة السياحية SILVER SPIRIT وعلى متنها 400 سائح من جنسيات مختلفة و332 فردا طاقما متجهة إلى ميناء صلالة بعمان.
على جانب آخر، يستعد ميناء الغردقة لاستقبال السفينة السياحية CLIO وعلى متنها 75 سائحا من جنسيات مختلفة و58 فرد طاقم قادمة من ميناء العقبة والسفينة لابسبس وعلى متنها 41 راكبا من مختلف الجنسيات قادمة من ميناء شرم الشيخ، بينما شهد الميناء أمس مغادرة العبارة لابسبس وعلى متنها 49 راكبا من جنسيات مختلفة متجهة إلى ميناء شرم الشيخ.
وفى نفس السياق، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1053 راكبا بميناء نويبع وتداول 107 شاحنات، ويستعد الميناء لاستقبال السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهما 323 راكبا و10 برادات و17 تريلا وسيارة وباص جيت.
فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهما 540 راكبا و13 برادا و12 تريلا وسيارة، وغادرت السفينتان وعلى متنهما 190 راكبا و34 برادا و21 تريلا و7 سيارات.
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