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بورصة وشركات
الإنتاج الإعلامى تعلن حصيلة مزاد الوحدات السكنية
الأحد 26 نوفمبر 2017 11:53 ص
الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى
أخر الأخبار
الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى
رجب عزالدين
أعلنت شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، عن نتيجة المزاد العلنى لبيع عدد من الوحدات السكنية، المنعقد في 23 نوفمبر الماضى.
وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن نتيجة المزاد أسفرت عن بيع 27 من إجمالي 30 شقة معروضة للبيع، بمبلغ 18.1 مليون جنيه.
وأضافت الشركة أن قرار البيع يأتى تنفيذًا لقرارات مجلس الإدارة لانتفاء الغرض من هذه الوحدات، وسيتم الإخطار بنتيجة المزاد بعد انتهاءه.
كان من المقرر بيع عدد عشرين وحدة سكنية بالحى المتميز –المجاورة الثانية، إضافة إلى 10 وحدات سكنية بالحى الثامن –المجاورة الرابعة.
وأكدت الشركة أن هذه الوحدات كانت مخصصة لسكن العاملين والطلاب بالأكاديمية وانتفى الغرض منها.
وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2017 بنسبة 11% لتبلغ 12.86 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 11.43 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2016.
مدينة الإنتاج الإعلامي
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