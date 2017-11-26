البرلمان: أصدرنا قوانين لمحاكمة الإرهابيين بسرعة ولا داعي للمزيد

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز:



«لقد أصدر البرلمان قوانين كفيلة بمحاكمة الإرهابيين بسرعة ناجزة، ولا داعى لأكثر من ذلك».. هذا ما أكده السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب ردًا على سؤال «المال» حول استعداد المجلس لسن تشريع جديد إثر الحادث الإرهابى لمسجد الروضة فى بئر العبد شمال سيناء، الجمعة الماضى والذى أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.



يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة غدا الإثنين، قبل الموعد المحدد لانعقاده سلفاً، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، استجابة لطلب عدد من النواب عقد جلسة طارئة لمناقشة آثار الحادث الإرهابي.



وتباينت آراء النواب عقب إعلان الأمانة العامة بالمجلس أمس حول ما إذا كانت الجلسة مخصصة لنظر مشروع قانون بشأن «تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية» ومشروعات القوانين المرتبطة به، والتى يتطلب الأمر مناقشتها بصفة عاجلة، أو التطرق للحادث الإرهابي.



وقال الشريف إنه من المقرر أن تناقش الجلسة ما أعلنت عنه الأمانة العامة، مضيفا أن مقتضيات الجلسة هى التى ستحدد مجريات التطرق لحادث بئر العبد أو لا.



من جانبه اعترض النائب يحيى كدوانى، وكيل دفاع النواب، على مطالب البعض باستدعاء وزير الداخلية إلي جلسة الاثنين، قائلا: «من يطالب بذلك ليس لديه وعى.



وتابع :»نحن فى حالة حرب والشرطة لم تقصر ويوميا يسقط من أبنائها شهداء..فلا يمكن أن نكون الجلاد فى الوقت الذى يحتاج فيه ابناء الجيش والشرطة لرفع الروح المعنوية».



وأضاف أن هناك تنسيقًا ومتابعة دقيقة للأحداث بين اللجنة والحكومة دون الحاجة لجلسة طارئة لمناقشة الأمر، مؤكدا أن البرلمان لن يقوم بسن تشريعات جديدة عقب ما أصدره من تشريعات سابقة فى هذا الشأن، قائلا: «الكرة الآن ليست فى ملعب السلطات ولكن فى ملعب الشعب نفسه».



فيما أكد النائب خالد عبدالعزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، وعضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، مناقشة تفجير مسجد الروضة ببئر العبد فى شمال سيناء، مضيفا أن ما حدث يعد بداية تطوير خطير للعمليات الإرهابية وباب اعتقدنا جميعا أنه بعيد كل العبد عن تنفيذه فى مصر.



وتوقع النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو «ائتلاف دعم مصر» أن تتم مناقشة الحادث خلال جلسة غدًا رغم ما أعلنت عنه الأمانة، مشيرًا إلى أنه من الوارد مناقشة أمر إجلاء الأماكن التى تأوى عناصر إرهابية فى شمال سيناء لكون الوطن الآن مهددًا.



وأضاف، فى تصريحاته لـ«المال» أن الدولة مسئولة عن تأمين من سيتم إجلاؤهم حتى تتمكن من مواجهة الإرهاب الأسود، خاصة أن الأحداث أخذت منحنى خطيرًا لم تشهده مصر من قبل.



وأكد النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إصراره على مناقشة حادث العريش فى جلسة الاثنين، مطالبا المجلس بتفعيل القانون العسكرى ومحاكمة كل من يرتكب جرائم إرهابية فى مناطق عسكرية أو أماكن تخضع لتأمين القوات المسلحة والشرطة.



وأشار بكرى إلى أن البرلمان عليه البحث عما يضمن إدخال تعديلات على قانون المحاكمات العسكرية، بالإضافة إلى إنجاز تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن استمرار اللأوضاع كما هى يعطى فرصه للإرهابيين للعبث بأمن الدولة حسب وصفه.



ونوه بأن تعديلات الحكومة على الإجراءات الجنائية فى مجلس الدولة وحال وصوله إلى المجلس فستتم مناقشته فورًا باللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس.



فيما رفض نواب سيناء مناقشة البرلمان خلال جلسة الإثنين مقترحات إجلاء بعض أهالى شمال سيناء من الأماكن التى تأوى إرهابيين.



وقال النائب غريب حسان عن محافظة سيناء، إن هذا الأمر مرفوض، لأنه ليس الحل للقضاء على الإرهابيين، بل يترك لهم حرية التلاعب بحدود الدولة.



وأشار إلى ضرورة أن تبقى الحدود مؤمنة من هؤلاء، لافتا إلى وجود اتفاق بين نواب سيناء على تقديم مقترح يتضمن تكوين اتحاد بين جميع القبائل البدوية وقوات الجيش والشرطة تحت إشراف الجيش للقضاء على أوكار الإرهابيين.