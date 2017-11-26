بنك عَودة يعتزم تطبيق النظام الأساسي الجديد FlexCube

بنك عودة

سيد بدر



يعتزم بنك عودة - مصر، البدء في تطبيق النظام البنكي الجديد "FlexCube" في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري، بديلاً عن النظام الحالي الذي يتم العمل به، من أجل زيادة كفاءة العمل وسرعة تلبية احتياجات عملائه.



وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عَودة - مصر، إن تطوير كافة أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ودعم البنية الأساسية التكنولوجية على أولوياتهم، من أجل تقديم منتجات متطورة تتواكب مع متطلبات عملائه، وتتماشى مع التوجه المصرفي العالمي وإستراتيجية البنك.



وأوضح فايد، أن نظام "FlexCube" سيساهم في تحقيق مزيدًا من السهولة في النظام العام، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المميزة للعميل في أسرع وقت ممكن، إلى جانب دعم إنتشار الشمول المالي من خلال المساعدة على التوسع في طرح العديد من المنتجات والخدمات المصرفية الإلكترونية.



وأضاف أن البنك سيطبق النظام البنكي الجديد "FlexCube" في 26 نوفمبر 2017، بعد نجاحه خلال الفترة الماضية في تأهيل وتدريب العاملين على النظام الجديد.