EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
بنك عَودة يعتزم تطبيق النظام الأساسي الجديد FlexCube
الأحد 26 نوفمبر 2017 11:29 ص
بنك عودة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
بنك عَودة - مصر ضِمن قائمة الكبار بسوق التمويلات الإسلامية المشتركة
بنك عودة
سيد بدر
يعتزم بنك عودة - مصر، البدء في تطبيق النظام البنكي الجديد "FlexCube" في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري، بديلاً عن النظام الحالي الذي يتم العمل به، من أجل زيادة كفاءة العمل وسرعة تلبية احتياجات عملائه.
وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عَودة - مصر، إن تطوير كافة أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ودعم البنية الأساسية التكنولوجية على أولوياتهم، من أجل تقديم منتجات متطورة تتواكب مع متطلبات عملائه، وتتماشى مع التوجه المصرفي العالمي وإستراتيجية البنك.
وأوضح فايد، أن نظام "FlexCube" سيساهم في تحقيق مزيدًا من السهولة في النظام العام، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المميزة للعميل في أسرع وقت ممكن، إلى جانب دعم إنتشار الشمول المالي من خلال المساعدة على التوسع في طرح العديد من المنتجات والخدمات المصرفية الإلكترونية.
وأضاف أن البنك سيطبق النظام البنكي الجديد "FlexCube" في 26 نوفمبر 2017، بعد نجاحه خلال الفترة الماضية في تأهيل وتدريب العاملين على النظام الجديد.
بنك عوده
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا