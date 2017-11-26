القوات الجوية تواصل ضرباتها ردا على حادث بئر العبد

القوات المسلحة المصرية

بدور إبراهيم:



واصلت قوات إنفاذ القانون، ملاحقة العناصر التكفيرية المسئولة عن الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف المصلين بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وأسفر عن استشهاد 305 أشخاص، وإصابة 128.



وبناء علي معلومات استخباراتية مؤكدة، وبالتعاون مع أبناء سيناء قامت القوات الجوية علي مدار الساعات الماضية، بالقضاء على عدد من البؤر التي تتخذها العناصر الإرهابية كقاعدة إنطلاق لتنفيذ أعمالها الإجرامية، وتضم كميات من الأسلحة، والذخائر، والمواد المتفجرة، والاحتياجات الإدارية الخاصة بهم.



فيما تواصل قوات إنفاذ القانون، بالتعاون مع القوات الجوية تنفيذ عملياتها، وفرض طوقا أمنيا مكثفا لتمشيط المنطقة فى محيط الحدث، بحثا عن باقى العناصر الإرهابية للقضاء عليهم.



فى سياق متصل، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعداد مخطط تنمية شاملة لمنطقة بئر العبد، وذلك بجانب الخطط التنموية الجارى تنفيذها فى سيناء.