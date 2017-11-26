صعود مؤشرات البورصة بتعاملات الأحد الصباحية

صعود البورصات



رجب عزالدين



افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على صعود ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول نصف ساعة من التداول.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.17% عند مستوى 14130 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.07% عند مستوى 773 نقطة حتى الساعة 10:30.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات الخميس على صعود جماعى لمؤشراتها مدفوعة بقفزة فى حجم التداولات على الأسهم تقترب من 3 مليارات جنيه حيث صعد egx30 بنسبة 1.93% عند مستوى 14106 نقاط، بينما صعد egx70 بنسبة 1.47% عند مستوى 772 نقطة.



وصعد اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 2.72% عند 1786 نقطة، ونظيره الخمسينى بنحو 1.83% عند 2464 نقطة وكذلك المؤشر العشرينى بنسبة 2.51% عند مستوى 13692 نقطة.