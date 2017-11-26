1.7 مليون دولار تعويضات لضحايا طائرة مصر للطيران

الطائرة المنكوبة ومصر للتأمين

كتب-ماهر أبوالفضل:



سددت شركة «مصر للتأمين» 1.7 مليون دولار، تعويضات لأسر ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة، التى أُعلن عن سقوطها وتحطمها بالبحر المتوسط فى مايو 2016.



و قال الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «مصر للطيران» سددت تعويضات جسم الطائرة خلال أول ثلاثة أسابيع من وقوع الكارثة، و صرفت 25 ألف دولار تعويضا لورثة كل ضحية من ركاب الطائرة المنكوبة البالغين 66 شخصا، بإجمالى 1.7 مليون دولار، ما يوازى 31 مليون جنيه.



وكشف - فى تصريحات لـ«المال» - أن مصر للتأمين تحملت %3 من إجمالى التعويضات، سواء المرتبطة بالضحايا أو بجسم الطائرة، فيما تحملت شركة "XL كاتلين" لإعادة التأمين العالمية النسبة الباقية، والبالغة %97، حسب نسب الاحتفاظ المحددة فى الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.



وبلغت قيمة التأمين على جسم طائرة مصر للطيران المنكوبة 18 مليون دولار، لتغطية جميع الأخطار، بالإضافة إلى المسئولية المدنية والحوادث الشخصية.



وكانت طائرة «مصر للطيران»، تحطمت فى مايو 2017 قبالة سواحل الإسكندرية خلال رحلة عودتها من مطار شارل ديجول الفرنسى، إلى مطار القاهرة ، وعلى متنها 56 راكبا، إضافة إلى طاقمها المؤلف من 7 أفراد و3 أفراد أمن.





