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عقـــارات
بدء حجز 2200 وحدة بمشروع سكن مصر 26 ديسمبر
الأحد 26 نوفمبر 2017 10:49 ص
وحدة سكنية
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وحدة سكنية
فى مدينتى غرب قنا و"ناصر" بغرب أسيوط
بدور إبراهيم
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء حجز 2200 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر"، بمدينتي "غرب قنا" (1100 وحدة)، وناصر "غرب أسيوط" (1100 وحدة)، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ابتداء من يوم الثلاثاء 26/12/2017.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: الوحدات السكنية المطروحة بنظام القرعة العلنية، بمساحة نحو 115 م2 للوحدة، بمستوى تشطيب متميز، وسيتم تسليمها خلال 24 شهراً، موضحاً أنه سيتم تنفيذ سياج شجري حول المشروع، وأعمال تنسيق موقع متميزة، وخدمات تجارية، وحدائق خاصة لشقق الدور الأرضي.
وأضاف وزير الإسكان: يتم سداد 10% مقدم حجز، مع نظم تقسيط ميسرة، وخصم خاص للسداد الفوري، مشيراً إلى أن كراسة الشروط والمواصفات ستكون متاحة بفرعي بنك التعمير والإسكان، ببرج المديرية – ميدان مديرية الأمن لحاجزي غرب قنا، و2 شارع الجمهورية لحاجزي مدينة ناصر "غرب أسيوط"، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 26/12/2017.
وأوضح الوزير أن هناك تخطيطا على أعلى مستوى للمدينتين، وتم البدء فى توصيل المرافق لقطع الأراضى التى سبق طرحها بالمدينتين، والوزارة تعمل حاليا على أن تكون المدينتان نموذجا فى التخطيط، والتنفيذ، وتوافر المرافق، والخدمات، لسكانهما، مثلما يتم العمل بالمدن الجديدة الأخرى التى يتم تنفيذها حاليا على مستوى الجمهورية.
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