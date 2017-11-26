وزير التعليم العالي يعين رئيسا و18 عميدا للمعاهد الخاصة

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66



المال خاص



أصدر د.خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارات وزارية بتعيينات جديدة بالمعاهد التجارية العالية الخاصة، تضمنت تعيين رئيس لمجلس إدارة معهد الوادي للإدارة ونظم المعلومات، بالاضافة إلى 18 عميدًا لمعاهد أخري.



وشملت القرارات تعيين كل من: آية أسامة محمد رئيسًا لمجلس إدارة معهد الوادى العالى للإدارة ونظم المعلومات بالقليوبية، ود. السيد محمد عبد الغفار عميدًا للمعهد العالى للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالتجمع الخامس، بالإضافة إلى إعارة كل من د. أحمد حبيب محمد عميدًا للمعهد العالى للعلوم الإدارية ببلقاس، ود. محمد صلاح الدين السيد عميدًا لمعهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة جامعة بنها، ود. أحمد محمد أحمد عميدًا للمعهد العالى للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بالبحيرة، ود. سوزان حسن أبو العينين عميدًا لمعهد أكتوبر العالى للإقتصاد بمدينة السادس من أكتوبر.



كما تضمنت القرارات تجديد إعارة د. محمد بكرى عبد العليم عميدًا لمعهد الإدارة والسكرتارية بكلية رمسيس للبنات، ود. نيفين محمد إبراهيم عميدًا للمعهد العالى للعلوم الإدارية بالقطامية، ود. محمد محمد على عميدًا لمعهد الفراعنة العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات والإدارة بالمريوطية، ود. مصطفى محمد صالح عميدًا لمعهد مصر العالى للتجارة والحاسبات بالمنصورة، ود.عمر محمد عثمان عميدًا للأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادى، ود.ممدوح محمد متولى عميدًا للمعهد الكندى العالى للإدارة بمدينة السادس من أكتوبر، ود. محسن على عبده الكتبى عميدًا لمعهد رأس البر العالى للدراسات النوعية والحاسب الآلى بمدينة رأس البر، د. جاب الله عبد الفضيل بخيت عميدًا للمعهد العالى للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا.



وتم تجديد ندب د. نشأت الخميسى محمد عميدًا لمعهد طيبة العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بسقارة، ود. محمود سيد أحمد عميدًا للمعهد العالى للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، ود. عبد الحميد أحمد محمود عميدًا للمعهد العالى لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج، ود. جمال سعد السيد عميدًا للمعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة، د. أحمد حامد سعد عميدًا للمعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق.