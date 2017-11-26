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استثمار
الرئيس الجديد للاستثمار القومي يتسلم مهامه اليوم
الأحد 26 نوفمبر 2017 10:08 ص
محمود منتصر
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محمود منتصر
محمد سالم وأحمد عاشور:
يبدأ محمود منتصر، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار القومى، اليوم الأحد، مباشرة مهام منصبه، وتسلم ملفات البنك الحكومى المنوط به تمويل خطة الدولة الاستثمارية.
قال منتصر إن أحد أهم أهدافه هو استعادة وضع البنك كنجم ساطع، على حد تعبيره، فى تمويل استثمارات الحكومة، من خلال تقوية وضعه المالى، والسعى لفض التشابكات الحالية مع الشركات، وجهات الدولة المختلفة.
وانفردت «المال» على موقعها الإلكترونى أمس بالكشف عن تولى "منتصر" رئاسة الاستثمار القومى، خلفاً لأحمد الصياد، الذى انتهت مده عمله أمس.
توقع الرئيس الجديد «للاستثمار القومى» فى تصريح لـ«المال»، الاستعانة بجهات حكومية عديدة لإنهاء ملف الأموال المستحقة للبنك ، وتغطية العجز الحالى فى الميزانية، تمهيدا للقيام بدوره فى دعم خطة الدولة فى مجال الاستثمارات الجديدة.
وأشار إلى أن الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، سيتم عقب دراسته جميع الملفات، ووضع تصور لعمليات الهيكلة، مشيرا إلى أن وزيرة التخطيط د.هالة السعيد، ترغب فى تنفيذ إعادة هيكلة قوية – مالية وفنية – خلال الفترة المقبلة.
يمتلك «منتصر» خبرات هائلة فى مجال البنوك والائتمان، وفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، من خلال عمله ما يزيد عن 35 عاما فى القطاع المصرفى، وتولى منصب نائب رئيس البنك الأهلى، كما ساهم بقوة فى إعادة هيكلة الأخير خلال فترة رئاسة طارق عامر، محافظ المركزى الحالى له، فى الفترة من 2008 وحتى 2013، وأسفرت إعادة هيكلة البنك الأهلى عن ارتفاع أرباحه من 350 مليون جنيه سنويا، لما يزيد عن 12 مليار جنيه حاليا.
من جانبها قالت د.هالة السعيد لـ«المال»، إن الاستثمار القومى انتهى بالفعل من إبرام تسويات كبيرة مع «المجتمعات العمرانية»، و«هيئة نقل الكهرباء» ضمن خطة تحقيق التوازن المالى.
فى حين أعلن رامى جلال، المتحدث باسم وزارة التخطيط، بأنه سيتم الإعلان عن جميع تفاصيل التسويات الثلاثاء المقبل.
استثمار
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