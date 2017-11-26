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سيــارات
العربية للاستثمارات تستعد لعملية إعادة هيكلة إدارية موسعة
الأحد 26 نوفمبر 2017 09:43 ص
بيجو طراز حديث 301
أخر الأخبار
بيجو طراز حديث 301
أسماء السيد:
تستعد شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، لإجراء حزمة تغييرات هيكلية موسعة بمجلس إدارتها، وكوادرها التنفيذية، على أن يتم الإعلان عنها قريبًا.
وأوضحت مصادر فضلت عدم ذكر أسمائها، فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أنه سيتم إجراء إعادة هيكلة إدارية شاملة للشركة القابضة، وبعض شركاتها التابعة، ومن ضمنهم شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات.
وأكدت أن الإجراء يأتى على خلفية ما حدث لشركتها التابعة «القاهرة للتنمية وصناعة السيارات»، والتى تلقت خطابًا مؤخرا من مجموعة «بى إس إيه» الفرنسية، مالكة العلامة التجارية «بيجو»، يفيد عدم نيتها الاستمرار فى العلاقة التعاقدية الحصرية القائمة بينهما منذ سنوات.
وتابعت المصادر أن التغيرات تشمل تعيين كوادر جديدة تمكنها من تطبيق استراتيجية التركيز على القطاعات الواعدة، كالمقاولات والاستثمارات المالية.
وقالت إن «العربية» قامت برفع دعوة قضائية على مجموعة «بى إس إيه»، بالتوازى مع سيرها فى مفاوضات معها للوصول لحلول وسط.
يُذكر أن شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات – الكيان الأم لشركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات Capital وكيل بيجو - أعلنت مُنذ عدة أيام، عن تلقيها خطابًا من مجموعة «بى إس إيه» مالكة العلامة التجارية «بيجو»، يفيد بعدم وجود نية لديها للاستمرار فى العلاقة التعاقدية الحصرية، القائمة بينهما منذ سنوات فى قطاع السيارات.
وكانت مجموعة بيجو - ستروين العالمية، قد أعلنت الأربعاء الماضى، عن استحواذ مجموعة المنصور للسيارات، على حق استيراد وتوزيع موديلات بيجو المختلفة فى مصر، بداية من العام المقبل.
وتمتلك شركة العربية للاستثمارات، حصصا بمجموعة من الشركات فى قطاعات متنوعة، من ضمنهم شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات.
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