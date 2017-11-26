الاقتصاد يتحدى بشاعة مجزرة الروضة

البورصة المصرية

شريف عمر ومنى عبدالباري:



رأى عدد من خبراء الاقتصاد والاستثمار والبورصة، أنه رغم بشاعة حادث مسجد الروضة الإرهابى، فإنه لن يؤثر بشكل كبير على مستقبل الاقتصاد، فى ظل تكرار تلك العمليات وانحسارها داخل سيناء، خاصة أن المستثمرين ورؤوس الأموال الموجودة والمهتمة بمصر اعتادت مثل تلك الحوادث.



كان ارهابيون استهدفوا مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد غربى مدينة العريش بشمال سيناء أثناء صلاة الجمعة، مخلفين 305 شهداء و128 مصابًا، فى نقلة نوعية للعمليات الإرهابية التى تواجهها مصر منذ سنوات.



فى البداية، استبعد محمد أبوباشا محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس، أى تأثيرات عنيفة على الاقتصاد جراء الحادث الإرهابى، مبرراً ذلك باستمرار انحسار تلك المواجهات فى منطقة سيناء، بجانب لجوء الجماعات الإرهابية لاستهداف المدنيين بما يدل على نجاح الجهات الأمنية فى المواجهة، وتوجه الجماعات لاستهداف حلقات ضعيفة ممثلة فى المدنيين.



ورأى أبوباشا أن التبعات السلبية للحادث الإرهابى ستظهر فى جلسة تداول اليوم فى البورصة، والتى قد تشهد انخفاضاً نسبياً بسبب الأحداث، مع قدرة المؤشرات على استعادة معدلات التداول الطبيعية على المدى المتوسط.



وأشار إلى أن التقييمات الأخيرة للاقتصاد المصرى من جانب مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية وضعت فى الاعتبار مسبقاً التحديات الأمنية والسياسية، كما أنهم على معرفة تامة بطبيعة الأحداث المتكررة بسيناء، وهو ما جعله يستبعد أى تعديل فى تصنيف مصر رغم تغير نوعية الحوادث الإرهابية.



وعن مستقبل السندات المصرية فى الأسواق العالمية، قال: لحسن الحظ أن الأسواق العالمية مغلقة باليومين الأخيرين، ما سيقلل من حدة التبعات السلبية للحادث الإرهابى عند عودة الأسواق للعمل بداية غدا الاثنين، ولكن بشكل عام توقع عدم تأثر سندات العملات الأجنبية لمصر بعد الحادث مستشهداً بالطروحات الأخيرة للسندات والتى شهدت اقبالاً عالمياً.



وكانت وكالة بلومبرج العالمية قد أصدرت تقريراً منذ أيام حول وصول عقود مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لأعلى مستوياتها منذ سبتمبر، أخذة فى الاعتبار ارتفاع تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد للسندات المصرية فى يونيو مع تصاعد التوترات الإقليمية بعد فرض العزلة العربية على قطر.



فيما استبعدت درة فيعانى، الرئيس التنفيذى لشركة كوفاس لضمان مخاطر الائتمان، اتجاه مؤسسات التصنيف الدولية لإعادة النظر فى درجات الاقتصاد المصرى، نظراً لعدم ارتباط تلك القرارات عادة بأى أحداث إرهابية منفصلة، بالإضافة لوضع تلك الحوادث فى الاعتبار مسبقا عند إصدار التقييمات السابقة، والتى هى بالأساس متدنية.



وكانت البورصة أنهت الأسبوع الماضى على ارتفاع جماعى لمؤشراتها بدعم مشتريات الأجانب والعرب، وسط أرباح رأسمالية قيمتها 19 مليار جنيه، وأغلق مؤشر السوق الرئيسى EGX30 تعاملات الأسبوع الماضى على ارتفاع نسبته 1.87 عند مستوى 14106 نقاط.



وامتدت الارتفاعات لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ليصعد إلى مستويات 773 نقطة، بنسبة %1.25، كما ربح مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا %3.13 ليغلق عند مستويات 1786 نقطة.



وقال طارق أباظة، العضو المنتدب لشركة النعيم للوساطة فى الأوراق المالية، إن رد فعل السوق على الحادث سيظهر فى تراجع المؤشرات بجلسة الأحد فقط، ولكن من المرجح ارتداد البورصة لمستويات 14200 نقطة بدعم من أداء قطاعات العقارات والأدوية.



وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستتراجع خلال جلسة اليوم بشكل جزئى كرد فعل على حادث العريش إلى مستويات نحو 13900 نقطة، ولكنها ستعاود ارتفاعاتها بباقى جلسات الأسبوع مستهدفة 14300 نقطة.



وتوقع الأعصر تحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بين 785 و790 نقطة، مدعوماً بالأداء الإيجابى المرجح لبعض الأسهم، ومنها جى بى أوتو المرشح لاختبار 3.60 جنيه، مقارنة بإغلاق 3.3 الخميس الماضى، وسهم الحديد والصلب ليتجه صوب 9.25 جنيه، مقارنة بإغلاق 8.56 جنيه، والمصرية للاتصالات بين 13.50 جنيه، مقارنة بإغلاقه عند 12.9 جنيه، وطلعت مصطفى القابضة لمستوى 9.90 جنيه، مقابل إغلاق 9.5 جنيه.