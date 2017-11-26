ماذا قال مؤسس حملة مين بيحب مصر بعد مذبحة العريش؟

إيمان عوف:







قال الحسين حسان مؤسس حملة مين بيحب مصر، إن قوة مصر القادمة على الصعيدين الإقليمي والدولي تؤرق مضاجع الدول الداعمة للإرهاب في المنطقة.





وأشار حسان إلى أن مصر نجحت في إعادة رسم خريطة المنطقة بحيث تكون منطقة استقرار.





وأوضح أن مصر أفشلت مشروع تركيا منذ 2013 ومخططاتها وأطماعها فى الشرق الأوسط.. ويجب أن تتوقف عن التقدم قبل أن تصبح قوة إقليمية عظمى ولم تدرك تلك الدول المخططة أن مصر لن يوفيها أي عائق حتى لو تم استهداف أمنها.





وأوضح حسان انه ليست صدفة أن يكون هناك تنسيق متكامل وأول من أدانه تركيا وعرضت تعاون أمني ومن ثم قطر ويتضح للقاصى والدانى ان العملية الارهابية تمت بتخطيط تركي وتمويل قطري.





وأشار حسان إلى أن لجوء الإرهابيين إلى استهداف المدنيين في المسجد بالعريش، يشير إلى:





1ـ أنهم يفشلون في استهداف رجال للقوات المسلحة، فيبحثون عن أهداف سهلة.

2ـ أن قواتهم في تناقص يهدد بالزوال، بعد الاستنزاف المتواصل لما لديهم من قبل الجيش المصري.



3ـ إذن فالإرهابيون يرغبون في استخدام ما تبقى لهم من ذخائر، لإحداث أكبر حجم من الرعب في قلوب المدنيين، إيلاماً للعسكريين.



4ـ وتلك خطة تأتي بنتائج معاكسة لرغبات الإرهابيين، وتزيد من شعور الشعب بحاجته إلى الجيش، ومن ثم دعمه له بكل الطاقات المتوفرة.



5ـ تحدث تمايزاً بين الشعب والدولة من جهة، والإرهابيين من جهة أخرى. فتجعل الشعب كله في مواجهة الإرهاب كله.

