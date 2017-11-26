أحمد كريمة: السادات أعطى قبلة الحياة للإرهاب

أحمد صبرى:





قال الدكتور أحمد كريمة استاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن الرئيس السابق أنور السادات أعطى قبلة الحياة للإرهاب وذلك بدمجه للجماعات الأسلامية والإخوان المسلمين وتركهم لممارسة العمل السياسي.

وأكد فى لقاء له مع برنامج مساء dmc على قناة "dmc" أن التكفير السلفي للأزهر والصوفية أدى للاحتقان وانتشار العمليات الإرهابية، مشيرا الى ان اصحاب الفكر المتشدد يعتبرون من يصلون فى مساجد بها اضرحة غير مسلمين وواجب قتلهم.