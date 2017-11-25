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سيـــاســة
برلماني: الجيش يرد على هجوم سيناء بكل قوة
السبت 25 نوفمبر 2017 10:32 م
عملية الجيش قصف جوي
أخر الأخبار
عملية الجيش قصف جوي
ياسمين فواز
دعا اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الشعب المصري للوقوف بجانب القوات المسلحة والشرطة في حربها ضد الإرهاب في منطقة سيناء.
وفي تصريحات له اليوم، أشار الجاحر إلى أن حادث سيناء الإستفزازي سيتم الرد عليه بكل قوة من أجل وأد كافة التنظيمات الإرهابية في منطقة سيناء.
وأكد الجاحر، في تصريحات له اليوم، على تأييده الكامل لكافة الإجراءات الصارمة التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل ملاحقة كافة التنظيمات الإرهابية في منطقة سيناء من أجل القضاء عليها نهائيًا.
ونوه عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الحرب على الإرهاب ليست عملية سهلة، نظرًا لعشوائية تلك التنظيمات التكفيرية.
وتابع الجاحر أ ماحدث فى بئر العبد يجب أن يندد بها العالم كله، ويجب أن يتم ملاحقة الدول الداعمة للإرهاب على ما يفعلونه بالشعوب"
وأعلنت النيابة العامة استشهاد 305 أشخاص، وإصابة 128 آخرين جراء هجوم إرهابي على مسجد الروضة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وفجر اليوم السبت، أعلنت القوات المسلحة عن قصف جوي استهدف عناصر تكفيرية نفذت الهجوم
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