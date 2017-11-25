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الصحة: 4 حالات حرجة بين مصابي هجوم مسجد الروضة
السبت 25 نوفمبر 2017 08:57 م
وزير الصحة في مؤتمر صحفي
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وزير الصحة في مؤتمر صحفي
أحمد صبرى
كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، مساء يوم السبت، عن أن عدد الإصابات الحرجة بحادث مسجد الروضة الإرهابى أمس الجمعة ، انخفص إلى 4 اشخاص فقط يتلقون العلاج المكثف بالرعاية الحرجة بمستشفي معهد ناصر بالقاهرة بعد نقلهم .
وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "هنا العاصمة " على قناة cbc أن الحالات الأربع هي لثلاثة أشخاص كبار فى السن على أجهزة تنفس صناعي وطفل صغير.
وأشار إلى أن هناك مسعفين شهيدين كانا يؤديا الصلاة بمسجد الروضة إضافة لإطلاق النار على سيارات الإسعاف وذلك فى الحادث الإرهابى الذى أودى بحياة 305 شهداء.
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