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سيـــاســة
دقيقة حداد على شهداء سيناء بمهرجان الطعام الكوري بالقاهرة
السبت 25 نوفمبر 2017 07:51 م
الدكتور بارك جاى يانج مدير المركز الثقافى الكورى بالقاهرة
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الدكتور بارك جاى يانج مدير المركز الثقافى الكورى بالقاهرة
هاجر عمران
تقدم الدكتور بارك جاى يانج مدير المركز الثقافى الكورى بالقاهرة، بالتعازي لأسر شهداء الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة بالعريش.
جاء ذلك خلال كلمة يانج فى افتتاح مهرجان الطعام الكورى، الذي انطلق بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء.
وأضاف يانج أن بلاده تمتلك ثقافة طعام مميز يطلق عليها هانجين.
وأشار إلى أن ثقافة الطعام الكورية تطورت منذ 5000 سنة وبدأ الاهتمام بها فى ظل الاهتمام بكوريا بشكل عام مؤخرا.
وأكد أن بلاده تعتمد على الأطعمة الصحية التى لا تركز على السكر.
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