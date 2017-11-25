انضمام الطائرة السابعة لأسطول النيل للطيران

النيل للطيران

دعاء محمود ومحمد فتحى



أعلن أحمد على الرئيس التنفيذى لشركة النيل للطيران، اليوم السبت، عن انضمام طائرة جديدة وهي السابعة في أسطول الشركة ، من طراز إيرباص A321، المكونة من أكثر من 200 مقعد.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة بمدينة شرم الشيخ، احتفالا بأول رحلة للطائرة الجديدة من مطار القاهرة الجوى.



ولفت إلى أن وصول هذة الطائرة يعزز النمو المستمر لأسطول الشركة وتأكيدًا على إلتزام النيل للطيران بدعم الاقتصاد المصري وقطاعي الطيران والسياحة مع خطط لزيادة حجم أسطولها في السنوات المقبلة.



وأكد على الدور الذي تقوم به الشركة من أجل تنمية وتطوير قطاع الطيران من وإلى وداخل مصر، مضيفًا أن التصميم الجديد للطائرة يهدف إلى تعزيز ودعم اقتصاد مصر وتسليط الضوء على فرص الاستثماربمصر.



وأشار إلى أن حمل الطائرة الجديدة للعلم المصرى على واجهتها يأتى تأكيدا على دور الشركة في الترويج لمصر كوجهة سياحية عالمية يختارها المستثمرين والسياح على حدٍ سواء، إذ يحمل التصميم شعار "استثمر في مصر ... استثمر في النيل للطيران " باللغتين العربية والإنجليزية والتي ستكون بمثابة تذكرة للمستثمرين المحليين والدوليين والمسافرين بقيمة مصر وأهميتها، وتنوع وجهاتها السياحة، وبيئتها الخصبة لمجموعة واسعة من الاستثمارات.



وأضاف علي أن الشركة ستواصل على مدار الأعوام القادمة، توسيع أسطولها لتلبية الطلب المتزايد، وتشغيل أحدث الطرازات العالمية من الطائرات بما في ذلك طائرة ايرباص A321 الجديدة؛ لتصبح الشركة أول مشغل من نوعه في مصر.



الجدير بالذكر أن شركة النيل للطيران هي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2006 وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وبدأت شركة النيل للطيران عملياتها كشركة طيران مصرية في عام 2010، وقد بدأت الشركة نشاطها برأسمال مصدق ومدفوع قدره 200 مليون جنيه مصري، وقامت الشركة بزيادة رأسمالها خلال عام 2012 إلى 300 مليون جنيه مصري بهدف توسيع عملياتها.

