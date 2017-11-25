EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
هيئة مكتب جديدة لنقابة صيادلة أسيوط
السبت 25 نوفمبر 2017 07:00 م
نقابة الصيادلة
أخر الأخبار
نقابة الصيادلة
رحاب صبحى
أعاد مجلس نقابة صيادلة أسيوط، في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور علاء حيالله، نقيب الصيادلة بالمحافظة، تشكيل هيئة المكتب.
وأسفرت نتائج التشكيل الجديد عن فوز الصيدلي أبو العيون عبد الحميد نصر، بمنصب وكيل النقابة الفرعية بأسيوط، وذلك بالتزكية، كما فاز بالتزكية الدكتور مايكل زكريا نصيف، وذلك على منصب أمين النقابة الفرعية بأسيوط.
وفاز بالتزكية أيضًا الدكتور ممدوح عبد المنعم بمنصب أمين صندوق النقابة، والدكتور لورانس فهمي أمينًا مساعدًا لصندوق نقابة الصيادلة بأسيوط.
يُذكر أن الدكتور علاء عرفات حيالله، الأستاذ بكلية الصيدلة بجامعة أسيوط، يشغل منصب نقيب صيادلة أسيوط منذ عام 2016، خلفًا للنقيب السابق الدكتور محمد خليل الذي تُوفي إثر تعرضه لحادث سيارة.
نقابة الصيادلة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا