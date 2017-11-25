هيئة مكتب جديدة لنقابة صيادلة أسيوط

نقابة الصيادلة

رحاب صبحى





أعاد مجلس نقابة صيادلة أسيوط، في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور علاء حيالله، نقيب الصيادلة بالمحافظة، تشكيل هيئة المكتب.



وأسفرت نتائج التشكيل الجديد عن فوز الصيدلي أبو العيون عبد الحميد نصر، بمنصب وكيل النقابة الفرعية بأسيوط، وذلك بالتزكية، كما فاز بالتزكية الدكتور مايكل زكريا نصيف، وذلك على منصب أمين النقابة الفرعية بأسيوط.



وفاز بالتزكية أيضًا الدكتور ممدوح عبد المنعم بمنصب أمين صندوق النقابة، والدكتور لورانس فهمي أمينًا مساعدًا لصندوق نقابة الصيادلة بأسيوط.



يُذكر أن الدكتور علاء عرفات حيالله، الأستاذ بكلية الصيدلة بجامعة أسيوط، يشغل منصب نقيب صيادلة أسيوط منذ عام 2016، خلفًا للنقيب السابق الدكتور محمد خليل الذي تُوفي إثر تعرضه لحادث سيارة.