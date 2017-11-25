6 جامعات مصرية تشارك بماراثون شل بآسيا 2018

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تستعد مصر حالياً للمشاركة في النسخة الإفتتاحية من مهرجان شل العالمي بعنوان " اصنع المستقبل".



ومهرجان شل، هو احتفال بالأفكار والحلول الذكية التي تتناول موضوع تحديات الطاقة العالمية والذي سيشهد انعقاد الدورة التاسعة من الحدث السنوى الذى تنظمه شركة شل على مستوى منطقة الشرق الأوسط واسيا وهو بعنوان "ماراثون شل البيئى" (Shell Eco-Marathon)، والذى تمتد فعالياته من 8 -11 مارس 2018 والذي يقام للمرة الثانية علي التوالي في سنغافورة.



وتتمثل مشاركة مصر في ثماني فرق طلابية من ستة جامعات سوف يمثلوا مصر في الدورة التاسعة من مسابقة ماراثون شل البيئى بآسيا 2018.



والفرق هي: فريق ASU Racing Team عن مشروعي "نيفيرا" و"فاير فلاي" من جامعة عين شمس، فريق كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عن مشروع "شاريو"، فريقي CUT Eco-Racing و CUT Eco-Racing UC عن مشروعي "حورس" و"أنوبس 4" من كلية الهندسة جامعة القاهرة، وفريق مبتكري GUC عن مشروع "إينوفا بلاست" من الجامعة الألمانية بالقاهرة، وفريق Helwan Super-mileage عن مشروع "سونك" من جامعة حلوان، ولأول مرة سيشارك فريق SCU Racing Team عن مشروع "كاميليوس" من جامعة قناة السويس،





وفي ضوء ما سبق، أكد السيد معتز درويش نائب رئيس شركة شل مصر قائلا "تخطو مصر الآن اولي خطواتها نحو تطوير صناعة السيارات علي الصعيدين المحلي والعالمي، حيث أن هذه هي المرة السادسة التي تشارك فيها مصر في هذه المسابقة العالمية حيث حققت مصر مراكز متقدمة في الدورات السابقة ومن أهمها حصول مصر على المركز الرابع عالميا في فئة الجزولين، كما تمكن فريق كلية الهندسة جامعة القاهرة من القيادة لمسافة 57 كم بإستخدام لتر واحد من الوقود".



وأضاف درويش قائلا "تساهم المسابقة في توجيه فكر الطلاب المشاركين نحو تقديم حلول مبتكرة حول كفاءة واستدامة الطاقة مما ينمي المهارات التقنية لديهم ويمكنهم من المنافسة عالميا، و يأتي ذلك في إطار حرص شركة شل من خلال برامج الاستثمار الاجتماعي على تقديم الدعم الفني والتدريب للشباب المصري .



كما علق الدكتور محمد عبد العزيز، مدرس هندسة السيارات بجامعة عين شمس ومؤسس فريق جامعة عين شمس للسباقات، قائلاً "يأتي ماراثون شل البيئي كمسابقة لتمكين طلاب كليات الهندسة من الابتكار نحو تحسين كفائة الطاقة في وسائل التنقل المختلفة ،مما سيؤدي الي تطور مهاراتهم الهندسية والشخصية علي حد سواء، ليصبحوا قادرين على التنافس وتطوير امكانيتم مما سيجعلهم مؤهلين للإنضمام لسوق العمل العالمي."



وتتيح المسابقة للطلبة المشاركين تنفيذ نموذج لسيارة من إحدى فئتين وهى سيارات ذات طراز يحاكي طرازات المستقبل ويتميز بإنسيابية فى الشكل تقلل من مقاومة الهواء للسيارة وبالتالى تقلل من إستهلاك الوقود، أما الفئة الأخرى وهى النموذج العصري يركز علي الكفاءة الإقتصادية للسيارة ومدي ملاءمتها للطرق وتوفير تجربة جيدة للقيادة. وتشبه هذه السيارات التي تم تصميمها بحيث تكون الأقرب من حيث الشكل والأداء للسيارات اليومية التي يتم قيادتها لمسافات طويلة علي الطريق.



