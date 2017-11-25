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سيـــاســة
السيسي يوجه بإعداد خطة تنمية شاملة لمنطقة مسجد الروضة
السبت 25 نوفمبر 2017 05:22 م
الرئيس
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الرئيس
خاص
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تلقي من الدكتور مصطفى مدبولي تقريراً حول الحالة الصحية لمصابي الحادث الإرهابي الآثم الذي تعرض له مسجد الروضة بشمال سيناء أمس، وذلك في ضوء الزيارة التي قام بها أمس برفقة وزيري الصحة والتنمية المحلية إلى المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها بالقاهرة.
و أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفيات لحين خروجهم.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة الحكومة تقديم كافة أوجه الدعم لأسر ضحايا الحادث الإرهابي الأليم، فضلاً عن المتابعة الدورية لحالة المصابين وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي والاجتماعي اللازم حتى إتمام شفائهم.
كما وجه الرئيس بالبدء في إعداد خطة تنمية شاملة لمنطقة بئر العبد، وذلك إلى جانب الخطط التنموية الجاري تنفيذها بالفعل في سيناء.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور مصطفي مدبولي عرض على الرئيس أيضاً التطورات والموقف التنفيذي الخاص بعدد من الملفات والمشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة، ومنها مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.
ووجه الرئيس بمواصلة الحكومة جهودها لتنفيذ مختلف الخطط التنموية والانتهاء من المشروعات الجارية وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، بما يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تقدم ملموس وسريع على صعيد تحقيق التنمية الشاملة باعتبارها أحد أهم محاور مواجهة الإرهاب بكافة جوانبه.
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