مميش يزور مصابي الهجوم الإرهابي على مسجد بسيناء

نادية صابر





تفقد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم السبت، حالات مصابي الهجوم الإرهابي على مسجد بسيناء بمستشفي نمرة 6 التابعة لهيئة قناة السويس.



وزار الفريق الطفل محمد البالغ من العمر 8 سنوات وتعرض للإصابة في كتفه من جراء الهجوم الإرهابي علي مسجد الروضة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء والذي فقد والده في نفس ذات الحادث





كما زار "مميش " سليمان سالم مدير الإدارة التعليمية ببئر العبد الذي فقد ابنه الوحيد وشقيقه في الهجوم وأصيب بطلق ناري في الرأس.





وقال الدكتور صفوت الرفاعي مدير مستشفى هيئه قناه السويس أن المستشفى استقبلت ثلاثة حالات حرجة تم إخضاع 2 منهم للعلاج ونقلت الحالة الثالثة لأحد المستشفيات المتخصصة في جراحة المخ والأعصاب بسبب خطورة الحالة وهي لطفل في الحادية عشر من عمره مصاب بكسر بالجمجمة نتيجة استقرار جسم غريب داخل المخ.





وأكد أن إدارة قناة السويس دفعت بطواقم ومستلزمات طبية وعدد من سيارات الاسعاف المجهزة بالعناية المركزة لموقع الهجوم.