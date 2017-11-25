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سيـــاســة
قرية الروضة تنتظر التعويض بحملة تنمية
السبت 25 نوفمبر 2017 04:48 م
مسجد الروضة
أخر الأخبار
مسجد الروضة
ولاء البري
أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عن تبني وزارة الهجرة حملة من المصريين بالخارج لتنمية " قرية الروضة " التي ضرب أهلها الإرهاب الأسود في بيت من بيوت الله أثناء صلاة الجمعة .
وقدمت مكرم تحية لوطنية المصريين بالخارج ، ودعمهم للوطن في أوقات الشدة والرخاء ،حيث بادروا بالسعي لحملات تطوعية، بعد حادث الأمس الارهابي في مسجد الروضة ببئر العبد.
وشددت على أن وحدتنا كفيلة بمواجهة الارهاب الأعمي الذي لا يفرق بين مسجد أو كنيسة ، بين مدني أو عسكري، بين رجل وطفل.
ودعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، كل المواطنين بالخارج الي التكاتف وتوحيد الجهود ، نحو دعم المشروع ، إضافة لاظهار الدعم المعنوي في صورة بث رسائل إعلامية موحدة عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر مواقع الصحف والمجلات الأجنبية لدعم حق الوطن في واحد من أهم حقوق الانسان وهو الأمن.
وناشدت مكرم المصريين بالخارج خاصة الشباب إطلاق حملة موحدة
وقالت مكرم إنها بدأت خطوات تفعيل المبادرة حيث تواصلت أيضا مع الاستاذ محمد العشماوي رئيس مجلس ادارة صندوق تحيا مصر ، الذي وافق علي تخصيص حساب ضمن صندوق الكوارث لتنمية القرية وتلقي التبرعات من الراغبين في الداخل والخارج عبر موقع الصندوق
Www.tahyamisrfund.org
وطالبت وزيرة الهجرة المصريين بالخارج أن يكون ردهم علي الارهاب دعاة الدمار والدم، بالتضامن مع الأسر، وبالتوحد من أجل البناء والتعمير وبالتكامل مع جهود الدولة في تدعيم مجالات الصحة والتعليم وتوفير فرص عمل وفي نفس الموقع الذي سعوا لتدميره وازهاق الحياة فيه.
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