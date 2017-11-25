مراكز بحوث تتوقع استمرار اﻷداء الجيد للقابضة الكويتية

القابضة المصرية الكويتية 66

أسماء السيد



توقعت مراكز بحوث، أن تواصل شركة "القابضة المصرية الكويتية" الصعود، بأرباحها خلال الربع اﻷخير من العام الجاري، بدعم من الأداء الجيد المتوقع لأرباح شركتها التابعة اﻹسكندرية للأسمدة، مع التوقعات ببقاء أسعار اليوريا مرتفعة عن أسعارها الحالية بقيمة 290 دوﻻرًا للطن.



وأضافوا أن زيادة أسعار توصيل الغاز الطبيعي، من المفترض أن تدعم ربحية الشركة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى بيع حصتها في شركة "اي أسكويرد كابيتال" والبالغة 15%، بقيمة 60 مليون دولار، وأضيف جزء منها على صافي أرباح الربع الثالث، ومن المتوقع إضافة باقي القيمة خلال الربع اﻷخير.



وأرجعت ارتفاع أرباح الشركة بصورة كبيرة خلال الربع الثالث من العام الجاري بـ278%، بدعم من ارتفاع أرباح شركاتها التابعة، إضافة إلى تخارجها من أحد استثماراتها بالسخنة من شركة "المصرية للهيدرو كربون" بحصة كانت تبلغ 26%، بقيمة 18.3 مليون دوﻻر، إضافة قيمة 30 مليون دوﻻر من إجمالي قيمة صفقة “أي اسكويرد كابيتال”.



وارتفعت الشركة بأرباحها خلال الـ3 شهور من يوليو وحتى سبتمبر 278%، وسجلت صافي أرباح بقيمة 35 مليون دوﻻر، مقارنة بـ 9.3 مليون دوﻻر، خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وخلال الـ9 شهور اﻷولى من العام الجاري، سجلت الشركة أرباح بقيمة 90.6 مليون دولار، مقارنة بـ57.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة.



وقال كريم عزت، المحلل المالي بشركة "فاورس القابضة"، إن "القابضة الكويتية" حققت صعودًا قياسيًا بأرباحها خلال الربع الثالث من 2017، بدعم من عاملين أولهما يتمثل في اﻷداء الجيد لشركتها التابعة "اﻹسكندرية للأسمدة"، التى حققت صعودًا في صافي أرباحها بنسبة 16%، خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق له، إضافة إلي صعود أرباح شركة "سبريا مصر".



وأضاف أن العامل الثاني يتمثل في تخارجها من بعض استثماراتها، من خلال بيع حصتها في شركة "المصرية للهيدرو كربون" البالغة 26% بقيمة 18.3 مليون دوﻻر، إضافة إلى بيع حصتها في شركة "أي سكويرد كابيتال" البالغة 15% بقيمة 60 مليون دوﻻر، تم إضافة 30 مليون دوﻻر على القوائم المنتهية بشهر سبتمبر، والباقي سيتم إضافته على نتائج أعمال الربع الأخير.



وتوقع أن تستمر الشركة في الصعود بمعدلات ربحيتها مع اﻷداء الجيد المتوقع بشركاتها التابعة، خاصة شركة "اﻹسكندرية للأدوية" ومن المتوقع أن تظل أسعار اليوريا عند مستوياتها الحالية المقدرة بـ290 دوﻻر للطن، إلى جانب إضافة القيمة المتبقية من صفقة "أي سكويرد كابيتال".



وأشار إلى أن "فاروس" توصي بشراء السهم، وتبقى على القيمة المستهدفة 0.89 دوﻻر.



وفي سياق متصل، قالت بحوث شركة "النعيم"، إن الشركة حققت نتائج ايجابية خلال الفترة المنقضية على مستوى الشركات التابعة الرئيسية الثلاثة، إضافة إلى التطورات اﻷخيرة الخاصة بتخارج الشركة من اﻷنشطة غير اﻷساسية والتى مثلت عوامل داعمة.



وتوقعت أن تستمر تلك النظرة اﻹيجابية حتى الربع اﻷخير من العام الجاري، مع استمرار تحسن مبيعات اﻹسكندرية للأسمدة، مع زيادة نسبة الصادرات في ظل ارتفاع الطلب على ارتفاع الطلب العاملي على اﻷسمدة، وارتفعت أسعار اليوريا منذ بداية الربع الرابع وحتى تاريخه بـ9%.



وأكدت أنه إلى جانب اﻷداء الجيد المتوقع في أسعار الشركات التابعة، من المفترض أن يحرز الربع الرابع من 2017 إيرادات إيجابية تتعلق بإمتياز الغاز الذي تمتلكه الشركة في شرق الدلتا.



وأبقت الشركة على السعر المستهدف عند 0.88 دوﻻر، وأوصت بالشراء مع إمكانية رفع السعر المستهدف.