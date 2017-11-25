حبس 9 عناصر من خلية لواء الثورة الإرهابية

حبس



نجوى عبد العزيز



أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بحبس 9 متهمين من خلية "لواء الثورة"، التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية، المتورطين في استهداف عدد من المنشآت والتمركزات الشرطية، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.



كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، التى أشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول للنيابة، صدور تعليمات وتكليفات من قيادات الجماعة الإرهابية بالخارج لعناصر ما يسمى بتنظيم لواء الثورة، أحد أجنحة الجماعة المسلحة، المسئول عن ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية.



وأوضحت التحقيقات التى باشرها المستشار محمد وجيه، المحامى العام الأول للنيابة، أن المتهمين خططوا لتصعيد العمليات الإرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والمرافق الهامة والحيوية، ومن ثم إشاعة الفوضي، وتقويض دعائم الاستقرار الأمني بالبلاد، وانهم تلقوا تعليمات بتنفيذ بعض المخططات بينها استهداف عدد من المنشآت والتمركزات الشرطية بمحافطتى المنوفية والغربية، وتصعيد عملياتهم العدائية خلال الفترة القادمة تنفيذًا لمخططاتهم الهادف للنيل من أمن واستقرار البلاد.



كما كشفت التحقيقات بأن المتهمين قاموا بالاختباء بمحافظات القاهرة والجيزة والبحيرة وكفر الشيخ، للتدريب والإيواء، كما قاموا بتخزين وتصنيع العبوات المتفجرة، استعدادا لتنفيذ عمليات عدائية وإرهابية ضد الدولة.



وتبين أنهم قاموا باستخدام مواد C4 و RDX ، شديدة الانفجار في تجهيز عبوات متفجرة في العمليات، وكاميرات تصوير متقدمة لرصد رجال الدولة وتصوير عملياتهم.



أمرت النيابة بالتحفظ علي المضبوطات والأحراز، وإرسال عينات لمصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية، ومضاهاة الأحراز المضبوطة بحوزة خلايا إرهابية أخري، لمعرفة علاقة الخلية بالعناصر الأخرى التي تم ضبطها من قبل.



