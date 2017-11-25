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اقتصاد وأسواق
التعاون الزراعي: معروض الأسمدة للموسم الشتوي آمن
السبت 25 نوفمبر 2017 03:42 م
الأسمدة
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الصاوي أحمد
أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، أن معروض الأسمدة في الجمعيات الزراعية متوافرة وآمن، لتزويد المزارعين بمقررات الموسم الشتوي، فضلًا عن مستلزمات الإنتاج.
أضاف حمادة في تصريح لـ"المال"، أن الموسم الزراعي الشتوي الحالي منذ بدايته، حتى الآن، يشهد وفرة فى معروض الأسمدة في الجمعيات الزراعية.
تابع: "هناك لجان متابعة مشكلة من الجمعيات التعاونية، والإدارات الزراعية، لمتابعة وتوفير احتياجات المزارعين من الأسمدة، لضمان توجيه السماد لأصحاب الأراضي التي تزرع فعليًا، وليس لمن يمتلكون الحيازات الزراعية فقط، تجنبًا لعمليات التلاعب، التي تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتفادي حدوث أي أزمات".
يحتاج الموسم الشتوي الجاري لقرابة 1.2 مليون طن أسمدة للمحاصيل المختلفة، على رأسها القمح والبرسيم .
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