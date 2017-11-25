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سيـــاســة
البرلمان يعقد جلسة طارئة.. الإثنين
السبت 25 نوفمبر 2017 03:36 م
علي عبدالعال رئيس البرلمان 77
أخر الأخبار
علي عبدالعال رئيس البرلمان 77
ياسمين فواز
قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة الإثنين المقبل، قبل المحددة لانعقاده سلفاً، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وجاءت دعوة الانعقاد، لنظر مشروع قانون بشأن «تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية» ومشروعات القوانين المرتبطة به، والتي يتطلب الأمر مناقشتها بصفة عاجلة.
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