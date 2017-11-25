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طاقة
شاكر يتابع خطة تحويل الكابلات الهوائية لأرضية
السبت 25 نوفمبر 2017 03:02 م
محمد شاكر 555669
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عمر سالم
اجتمع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، برؤساء شركات: "مصر العليا، ومصر الوسطى، والبحيرة لتوزيع الكهرباء"، بحضور كل من المهندس أسامة عسران، نائب الوزير، والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، لمتابعة تنفيذ خطة القطاع في كل من:
أولاً: تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية بعد زحف الكتلة السكانية على مسارات الخطوط القائمة بالفعل، والتي تقوم شركات التوزيع بحصر هذه الخطوط، وأوضح الدكتور شاكر خلال الاجتماع أنه يتم تنفيذ هذه الخطة بالتعاون والتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية المتمثلة في كل من وزارة التخطيط ووزارة المالية والمحافظين.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط تتولى تمويل تلك الخطة من خلال بند المشروعات الإستراتيجية بميزانية تقدر بمليار جنيه، ومدة التنفيذ حتى نهاية العام المالى 2017/2018.
ثانياً: تطوير شبكات التوزيع لرفع مستوى الأداء والمهمات والخدمة في شبكات التوزيع، وذلك على مدار 3 سنوات بتكلفة، تقدر بـ19.4 مليار جنيه، واستعرض المناطق التي تم التنفيذ خلالها.
وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة الجودة والدقة، وكذلك سرعة التنفيذ مع تقديم تقارير دورية.
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