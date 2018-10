أحمد عوض:



قررت شركة دايموند موتورز، الوكيل الحصري لميتسوبيشي، تحريك أسعار طرازات ميتسوبيشى، بمقدار يتراوح ما بين 9.1 و10 آلاف جنيه بمختلف فئاتها.



ووفقًا القائمة السعرية لـ"دايموند موتورز"؛ ارتفعت أسعار ميتسوبيشي لانسر EX - فئة A/T F 35 إلى 274 ألف و900 جنيه بدلاً من 264 ألف و900، وصعدت أسعار الفئة الثانية "A/T F/O F36" إلى 284 ألف و900 مقابل 274 ألف و900.



وبلغت أسعار ميتسوبيشي لانسر EX - فئة A/T H/L F 61 نحو 289 ألف و900 مقارنة بـ 279 ألف و900، ووصلت أسعار الفئة الثالثة "A/T H/L Sport F37" إلى 295 ألف و900 جنيهًا بدلا من 284 ألف و900، كما ارتفعت أسعار الفئة اﻷعلى من ميتسوبيى ﻷنسر "A/T H/L SPORT J62" إلى 306 ألف و900 مقابل 296 ألف و900.



ويوضح الجدول التالي، أحدث قائمة سعرية لطرازات ميتسوبيشي:



العلامة التجارية الطراز الفئة أسعار أكتوبر أسعار نوفمبر مقدار التغير









ميتسوبيشي









لانسر EX A/T F35

264.900 274.900 10.000 A/T F/O F36 274.900 284.900 10.000 A/T H/L F61 279.900 289.900 10.000 A/T H/L Sport F37 285.000 295.000 10.000 A/T H/L SPORT J62 296.900 306.000 9.100 إعداد - المال