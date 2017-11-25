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رياضة
برشلونة يجدد عقد ميسي بشرط جزائى 700 مليون يورو
السبت 25 نوفمبر 2017 01:35 م
ميسي - برشلونة
أخر الأخبار
ميسي - برشلونة
على المصرى
أنهى برشلونة الإسبانى، جدل تجديد عقد أيقونته الأرجنتينيه ليونيل ميسي، عندما أعلن متصدر الدوري الإسباني، عن استمرار البرغوث بشكل رسمي اليوم السبت، بعقد جديد يمتد حتى 2020/2021، ويبلغ قيمة الشرط الجزائي في العقد الجديد 700 مليون يورو.
وأشاد برشلونة، في موقعه الرسمي على الإنترنت، بلاعبه "30 عامًا"، الذي بدأ مسيرته الإحترافية مع البلوجرانا في 2004، وأصبح الهداف التاريخي له، ويوحي تجديد عقده حتى 2021، بأن اللاعب قد ينهي مسيرته مع برشلونة، وتسلم ميسي جائزة الحذاء الذهبي، أمس الجمعة، كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، وهو يتصدر لائحة هدافي الدوري الإسباني حالياً برصيد 12 هدفاً.
كان توقيع ميسي على العقد الجديد مع برشلونة قد تأخر أكثر من مرة، ما أثار الكثير من الجدل بشأن استمراره أو رحيله عن متصدر الليجا، وذلك بالرغم من تأكيد رئيس النادي بارتوميو، إتفاقه مع ميسي على البقاء مع النادي الكاتالوني.
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