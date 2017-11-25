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اقتصاد وأسواق
إحباط تهريب حقن كونترمال المخدرة بمطار القاهرة
السبت 25 نوفمبر 2017 12:42 م
حقن كونترمال المخدرة
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حقن كونترمال المخدرة
مها أبوودن
ضبط رجال الجمارك، بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، محاولة تهريب 7 حقن من الكونترمال المخدرة بالمخالفة للقانون.
وأوضحت التحريات، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة خطوط طيران ميرديانة، القادمة من ميلانو، اشتبه فتحى فوزى فتحى، مأمور تفتيش الركاب فى أحد الركاب المصريين القادمين من إيطاليا.
وبتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتياً، تم العثور على جواز سفر مصرى آخر سارى حتى عام 2019، و7 حقن لمخدر الكونترمال بوزن 700 جرام.
مطار القاهرة
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