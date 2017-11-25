اليابان تخصص 17 مليار دولار لدعم التعليم الشهر المقبل

علم اليابان

خالد بدر الدين:



نشرت صحيفة أساهي اليابانية اليوم السبت، أن الحكومة اليابانية ستخصص حوالى تريليون ين (17.93 مليار دولار) لدعم تكاليف التعليم وتحسين رعاية المسنين في إطار حزمة اقتصادية مقررة الشهر المقبل.



وأضافت الصحيفة أن الحكومة ستخصص 800 مليار ين لبرنامج جديد سيوفر رعاية نهارية مجانية للأطفال من سن 3 حتى 5 سنوات ورعاية مجانية لأطفال الأسر ذات الدخل المنخفض حتى سن الثانية ابتداء من أبريل 2019.



وقالت الصحيفة دون أن توضح مصادرها إن الحكومة ستنفق 800 مليار ين أخرى لتوفير تعليم جامعي مجاني ومزيد من المنح للأسر ذات الدخل المنخفض ابتداء من السنة المالية 2020.



وذكرت وكالة رويترز التى نقلت الخبر من الصحيفة أن الحزمة ستخصص أيضا حوالى 100 مليار ين لزيادة رواتب العاملين في دور المسنين ومراكز الرعاية النهارية، وإنه من المتوقع الموافقة رسميا على الحزمة في الثامن من ديسمبر.



وقالت إنه لتمويل هذه الحزمة ستستخدم الحكومة 1.7 تريليون ين من عائدات زيادة في ضريبة المبيعات المقرر سريانها في كل أنحاء اليابان في أكتوبر 2019 وزيادة في مساهمات أرباب العمل.