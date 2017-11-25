EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
اليابان تخصص 17 مليار دولار لدعم التعليم الشهر المقبل
السبت 25 نوفمبر 2017 12:03 م
علم اليابان
أخر الأخبار
علم اليابان
خالد بدر الدين:
نشرت صحيفة أساهي اليابانية اليوم السبت، أن الحكومة اليابانية ستخصص حوالى تريليون ين (17.93 مليار دولار) لدعم تكاليف التعليم وتحسين رعاية المسنين في إطار حزمة اقتصادية مقررة الشهر المقبل.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة ستخصص 800 مليار ين لبرنامج جديد سيوفر رعاية نهارية مجانية للأطفال من سن 3 حتى 5 سنوات ورعاية مجانية لأطفال الأسر ذات الدخل المنخفض حتى سن الثانية ابتداء من أبريل 2019.
وقالت الصحيفة دون أن توضح مصادرها إن الحكومة ستنفق 800 مليار ين أخرى لتوفير تعليم جامعي مجاني ومزيد من المنح للأسر ذات الدخل المنخفض ابتداء من السنة المالية 2020.
وذكرت وكالة رويترز التى نقلت الخبر من الصحيفة أن الحزمة ستخصص أيضا حوالى 100 مليار ين لزيادة رواتب العاملين في دور المسنين ومراكز الرعاية النهارية، وإنه من المتوقع الموافقة رسميا على الحزمة في الثامن من ديسمبر.
وقالت إنه لتمويل هذه الحزمة ستستخدم الحكومة 1.7 تريليون ين من عائدات زيادة في ضريبة المبيعات المقرر سريانها في كل أنحاء اليابان في أكتوبر 2019 وزيادة في مساهمات أرباب العمل.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا