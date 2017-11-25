رسميا.. مرتصى منصور رئيسا للزمالك لمدة أربع سنوات

نجاح قائمة المستشار باستثناء العتال وجورج من قائمة سليمان



علي المصري:



فاز مرتصي منصور بانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، وحصل هاني العتال وأحمد جلال إبراهيم علي مقعدي النائبين، فيما فاز حازم ياسين بمنصب أمين الصندوق، واقتنص إسماعيل يوسف وهاني زادة وعلاء مقلد وشريفة كمال وعبد الله جورج مقاعد العضوية.



وضربت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء كل اﻷرقام القياسية، بعدما بلغ عدد الحضور 43 ألفا و600 عضو، ورقم تاريخي لم يحدث من قبل في أي جمعية عمومية لناد داخل مصر.



وشهدت الانتخابات التي أقيمت علي مدار يومين "الخميس والجمعة"، أحداثا ساخنة، كانت أبرزها المشاجرة التي حدثت مساء أمس، بين أنصار مرتضي منصور وأحمد سليمان المرشحين علي مقعد الرئاسة.



وتأخر الإعلان عن الفائزين بمقاعد مجلس إدارة الزمالك، رغم انتهاء عمليات الفرز الفرعية في الخامسة والنصف من صباح اليوم، بعدما حدث بطلان نسبي في الأصوات، لتقرر اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات، عدم احتسابها يدويا واحتسابها عن طريق الحاسب الآلي.