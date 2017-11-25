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بورصة وشركات
البورصة تنعى شهداء العريش وتؤجل التداولات دقيقة حدادا
السبت 25 نوفمبر 2017 10:58 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
نعت إدارة البورصة المصرية شهداء الوطن في حادث التفجير الإرهابي الذي وقع أمس في مسجد الروضة بمدينة العريش.
ودعت البورصة أن يتغمد الشهداء برحمته وأن يلهم الأهل الصبر والسلوان، وأن يتمم الشفاء العاجل لمصابي الحادث.
وقررت إدارة البورصة تأخير جلسة التداول غدا الأحد لمدة دقيقة لتبدأ الجلسة فى تمام الساعة العاشرة ودقيقة واحدة صباحا، حدادا على الشهداء.
يشار إلى أن مدينة العريش شهدت أمس الجمعة، تفجيرا لمسجد الروضة من قبل العناصر الإرهابية، ما أسفر عن استسهاد أكثر من 200 شخص وإصابة العشرات.
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