EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
الإسكان: استقبال عملاء شركة 6 أكتوبر الزراعية 24 ديسمبر
السبت 25 نوفمبر 2017 10:37 ص
مصطفى مدبولي وزير الإسكان
أخر الأخبار
مصطفى مدبولي وزير الإسكان
بدور إبراهيم:
قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استقبال المتقدمين للتعامل علي الأراضي المُلغي تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها (12494) فداناً، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 24/12/2017، بجهاز مدينة 6 أكتوبر.
صرح بذلك المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، موضحاً أنه سيتم استقبالهم للقيام بما يلي: السير في إجراءات التعاقد لمقدمي رغبات السداد العيني، واستلام اخطارات السداد بالمبالغ المطلوبة نظير السداد النقدي، وسداد المقدمات المطلوبة خلال 60 يوماً من تاريخ المطالبة، تمهيداً لإجراء التعاقد.
وقال المهندس طارق السباعى: سيتم فتح باب التعامل للذين تخلفوا عن التقدم في المواعيد المحددة بالإعلانات السابقة (التقدم بمستندات الملكية وإجراء المعاينات وتحديد نظام السداد) وكذلك للذين قاموا بالشراء بعقود من آخرين (موثقة / ثابتة التاريخ) قبل تاريخ نشر الإعلان بالصحف، وتنتهي ملكيتهم لشركة 6 أكتوبر الزراعية في موعد غايتة الخميس 14/12/2017، مضيفاً أنه في حالة عدم التقدم في الموعد المحدد سيتم تطبيق القرارات والقواعد السارية في هذا الشأن.
وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم يوم الإثنين 1/1/2018، بدء التنفيذ الفعلي لأعمال المرافق لكامل أراضي الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بمساحة (12494) فداناً.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا