الإسكان: استقبال عملاء شركة 6 أكتوبر الزراعية 24 ديسمبر

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

بدور إبراهيم:



قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استقبال المتقدمين للتعامل علي الأراضي المُلغي تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها (12494) فداناً، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 24/12/2017، بجهاز مدينة 6 أكتوبر.



صرح بذلك المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، موضحاً أنه سيتم استقبالهم للقيام بما يلي: السير في إجراءات التعاقد لمقدمي رغبات السداد العيني، واستلام اخطارات السداد بالمبالغ المطلوبة نظير السداد النقدي، وسداد المقدمات المطلوبة خلال 60 يوماً من تاريخ المطالبة، تمهيداً لإجراء التعاقد.



وقال المهندس طارق السباعى: سيتم فتح باب التعامل للذين تخلفوا عن التقدم في المواعيد المحددة بالإعلانات السابقة (التقدم بمستندات الملكية وإجراء المعاينات وتحديد نظام السداد) وكذلك للذين قاموا بالشراء بعقود من آخرين (موثقة / ثابتة التاريخ) قبل تاريخ نشر الإعلان بالصحف، وتنتهي ملكيتهم لشركة 6 أكتوبر الزراعية في موعد غايتة الخميس 14/12/2017، مضيفاً أنه في حالة عدم التقدم في الموعد المحدد سيتم تطبيق القرارات والقواعد السارية في هذا الشأن.



وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم يوم الإثنين 1/1/2018، بدء التنفيذ الفعلي لأعمال المرافق لكامل أراضي الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بمساحة (12494) فداناً.

