بروتوكول تعاون بين الزراعة والإنتاج الحربي لتصنيع الآلات محليا

وزارة الإنتاج الحربي

الصاوي أحمد:



وقع الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بروتوكول تعاون مشترك لتصنيع المعدات والآلات اللازمة للإنتاج الزراعي محلياً، بما يساهم في تحديث قطاع الزراعة وتهيئة مناخ الاستثمار في هذا المجال.



ويشمل التعاون بين الوزارتين التنسيق بين معهد بحوث الهندسة الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية، والهيئة القومية للانتاج الحربي، للعمل على استثمار جهود التعاون بين الوزارتين في توفير الاحتياجات من المعدات والآلات اللازمة للمشروعات القومية في مجال الزراعة والعمل على تطويرها لتوفير عائد اقتصادي معقول وجودة عالية.



وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انه تم الاتفاق بين الوزارتين على تصنيع 52 سطارة لزراعة القمح بنظام المصاطب، حيث سيتم توزيعها على المحافظات المختلفة، بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه، وتوفير كميات التقاوي المستخدمة في الزراعة، كذلك تساهم في زيادة انتاجية المحصول، وذلك كبداية لتعميم تلك التجربة بعد توعية المزارعين بأهميتها.



وأشار البنا إلى إن هناك تعاونا مستمرا ومسبقا بين وزارتي الزراعة والانتاج الحربي، وذلك في تصميم وتصنيع مهمات بعض المشروعات القومية ومشروعات تطوير الري السطحي باستخدام الانابيب المبوبة بمحافظات قصب السكر على سبيل المثال حيث تتوافر في مصانع الإنتاج الحربي الإمكانيات الفنية والتكنولوجية لإنتاج المعدات والآلات الزراعية.



وأوضح وزير الزراعة أنه وفقاً للبروتوكول الذي تم توقيعه بديوان وزارة الانتاج الحربي بحضور عدد من قيادات الوزارتين، سيتم التنسيق بين اللجان المشكلة بالوزارتين، وبين المشروعات القومية الزراعية التي تحتاج الي الآلات او معدات لتصنيعها محلياً بمصانغع الانتاج الحربي، حيث يتم مراعاة ملائمتها للظروف الزراعية المصرية، لافتاً الى ان وزارة الزراعة ستقوم بتزويد وزارة الإنتاج الحربي بنتائج البحوث التي تجري لتحديد ما يمكن لها القيام بإنتاجه من الآلات المقترحة، كذلك سيتم التنسيق في اعداد دراسات السوق ودراسات الجدوى للآلات والمعدات واجزائها.



وأشار البنا إلى أن تلك الخطوة من شأنها مواكبة التقدم التكنولوجي في العالم، كذلك ستضع قطاع الإنتاج المصري في وضع أفضل بالنسبة للسوق العالمي، فضلاً عن ضمان حسن استخدام الموارد وتنمية قطاع البحث العلمي وقطاع الإنتاج واستغلال الإمكانات الوطنية الاستخدام الأمثل بما يفيد الاقتصاد المصري، لافتاً الى ان وزارة الزراعة لديها من وحدات البحث والتطوير ما يمكنها من وضع المواصفات القياسية للآلات والمعدات الزراعية، كذلك وزارة الانتاج الحربي بما تمثلة من قطاع انتاج عالي التكنولوجيا والإمكانات الفنية الممتازة.



ومن جهته أكد اللواء محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي، ان هناك تعاون دائم ومستمر بين وزارتي الانتاج الحربي والزراعة، في تصنيع الآلات والمعدات اللازمة للزراعةمثل مجففات الذرة، والحيازة الالكترونية، وميكنة الحجر الزراعي، وذلك بما يساهم في دفع المشروعات القومية الكبرى وتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة.



وأوضح العصار انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة من الجانبين تضم الخبراء المعنيين بالوزارتين، لحصر احتياجات المشروعات القومية ومنها مشروع المليون والنصف مليون فدان من المعدات والآلات اللازمة للإنتاج الزراعي ودراسة إمكانية توفيرها وإصدار التوصيات بشأن إمكانية تصنيعها محليا في مصانع الإنتاج الحربي بالتعاون مع وزارة الزراعة ممثلة في معهد بحوث الهندسة الزراعية كبيت خبرة علمية في هذا المجال.



