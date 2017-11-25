رسميًا.. إعلان تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السكندري الجديد

وكالات:





أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي الاتحاد السكندري، التشكيل النهائي لمجلس إدارة النادي الجديد عقب انتهاء عمليات فرز أصوات المرشحين في الانتخابات التي أجريت الجمعة.

وضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، محمد مصيلحي رئيسا بالتزكية، هشام حسن نائبا بعد حصوله على 8859 صوتا، بينما فاز بمقاعد العضوية فوق السن كل من إبراهيم شعبان حصل على 10426 صوتا، وحازم الرجال حصل على 9442 صوتا، أحمد فؤاد حصل على 8992 صوتا، أحمد عبدالمجيد حصل على 8929 صوتا، إسماعيل محمد حصل على 6970 صوتا.