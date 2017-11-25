أحمد وردة رئيسًا لنادي سبورتنج

وكالات:





فاز الدكتور أحمد وردة برئاسة مجلس إدارة نادي سبورتنج بعد فرز أصوات الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية للانتخابات التي أجريت الجمعة.





كما فاز سامح السنوسي بمقعد نائب رئيس النادي؛ بينما أسفرت نتائج فرز أصوات عضوية مجلس الإدارة فوق السن عن فوز محمد لهيطة، أيمن غنيم، علا أبوسمرة، رانيا الجزايرالي، كريم سرور، ماجد فؤاد.







