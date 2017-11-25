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رياضة
أحمد وردة رئيسًا لنادي سبورتنج
السبت 25 نوفمبر 2017 02:46 ص
نادي سبورتينج
أخر الأخبار
نادي سبورتينج
وكالات:
فاز الدكتور أحمد وردة برئاسة مجلس إدارة نادي سبورتنج بعد فرز أصوات الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية للانتخابات التي أجريت الجمعة.
كما فاز سامح السنوسي بمقعد نائب رئيس النادي؛ بينما أسفرت نتائج فرز أصوات عضوية مجلس الإدارة فوق السن عن فوز محمد لهيطة، أيمن غنيم، علا أبوسمرة، رانيا الجزايرالي، كريم سرور، ماجد فؤاد.
وفاز بمقاعد العضوية تحت السن كل من عبدالرحمن عباس، على الجمل، وماهينور سرور.
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