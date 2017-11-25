ضبط كمية من الشيش الإلكترونية بمطار القاهرة

مها أبوودن:





تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمطار القاهرة بمبنى الركاب رقم 2 برئاسة اديب عبدالحى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من كمية الشيش الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفه للقانون ففى إثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة خطوط الطيران الكويتية رقم 1435 القادمة من الكويت إشتبه صلاح محمد محمدصلاح الدين مأمور اللجنة فى راكب مصرى قادم من الكويت.





وبالعرض على أديب عبد الحى مدير الجمرك قرر تمرير الحقائب الخاصة به على جهاز الفحص بالأشعة X-RAY بمعرفة أحمد الشريف مأمور الفحص حيث تلاحظ وجود أجسام صغيرة منتظمة بحقائبه.





وبفتح الحقائب الخاصة بالراكب تبين وجود 81 شيشة إلكترونية و32 قطعة غيار خاصة بها و 80 عبوة زيت خاصة بالشيشة و 40 كيس فلتر للشيشة مخبأة بين طيات الملابس.



