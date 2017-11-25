انتخابات الزمالك.. أول تصريح من مرتضى منصور بعد إغلاق الصناديق

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أكد رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور أنه حزين لعودة البلطجة للنادي على يد مرشحه المنافس أحمد سليمان، وقال إن رده سيكون عقب إعلان النتيجة، وحمّل مرتضى، أحمد سليمان مسؤولية اقتحام الوايت نايتس النادي.





وكانت الاشتباكات بين أنصار القائمتين قد تسببت في تعرض أحمد مرتضى منصور، المرشح على منصب النائب، للتعدي من قبل قائمة أحمد سليمان وتعرض للإغماء.



