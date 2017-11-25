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رياضة
انتخابات الزمالك.. أول تصريح من مرتضى منصور بعد إغلاق الصناديق
السبت 25 نوفمبر 2017 12:35 ص
مرتضى منصور
أخر الأخبار
مرتضى منصور
متابعات:
أكد رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور أنه حزين لعودة البلطجة للنادي على يد مرشحه المنافس أحمد سليمان، وقال إن رده سيكون عقب إعلان النتيجة، وحمّل مرتضى، أحمد سليمان مسؤولية اقتحام الوايت نايتس النادي.
وكانت الاشتباكات بين أنصار القائمتين قد تسببت في تعرض أحمد مرتضى منصور، المرشح على منصب النائب، للتعدي من قبل قائمة أحمد سليمان وتعرض للإغماء.
فيما دافع أحمد سليمان عن نفسه، وأكد أنه ليست له علاقة بالوايت نايتس ولم يستدعِ أحدًا.
نادي الزمالك
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